Remo quer afundar hoje o Cruzeiro no Baenão

Em boa fase depois de baixar ao inferno da zona de rebaixamento, o Clube do Remo terá hoje sua prova de fogo, ao enfrentar um Cruzeiro que passa pela pior fase desde sua existência, atolado em dívidas e problemas, e que busca desesperadamente se afastar da zona de perigo para não correr o risco de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19, no Baenão, em partida que abre a 13ª Rodada do Brasileiro da Série B.



O Remo se recupera desde a chegada do técnico Felipe Conceição. Venceu seus dois últimos jogos e ultrapassou o Cruzeiro na tabela – hoje é o 14º colocado, com 11 pontos. O principal destaque da equipe paraense é o meia-atacante Felipe Gedoz, de 28 anos, que ontem disse de sua confiança em soma de resultados positivos.



Profundo conhecedor das características do elenco do Cruzeiro, Conceição deverá repetir, nesta terça-feira, 20, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a escalação que iniciou a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no último sábado.



Felipe Conceição diz que o grupo está coeso de sua responsabilidade quanto aos objetivos do Remo, de subir cada vez mais na tabela e, quiçá, a conquista do título, apesar de saber que existem pedreiras pela frente, caso do Botafogo e do Vasco, ambos do Rio de Janeiro.

CRUZEIRO

Sem vencer na competição nacional desde 24 de junho, quando bateu o Vasco por 2 a 1 pela 6ª rodada, mergulhado em profunda crise, o Cruzeiro voltará a ter novidades na escalação, pois o atacante Marcelo Moreno nem sequer viajou com a delegação em função de problemas particulares.

Titular na derrota por 3 a 0 para o Avaí, no último sábado, o meia-atacante Claudinho também não foi relacionado pelo técnico Mozart para a partida. Opção utilizada com frequência, Airton, é outro que não embarcou com o restante do grupo. Ele tem negociações para deixar o clube.



O meia Giovanni cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido no último jogo, enquanto o lateral-direito Cáceres está entregue ao departamento médico em função de uma entorse no tornozelo esquerdo.



Por outro lado, a Raposa terá de volta os retornos do zagueiro Ramon e do volante Matheus Barbosa. O primeiro se recuperou de lesão muscular na parte posterior da coxa direita, enquanto o segundo, que é o artilheiro do time em 2021 com 7 gols, fica à disposição após superar um edema na panturrilha esquerda.

Se Mozart não surpreender com novas alterações estruturais, o provável Cruzeiro para o duelo diante do Remo tem Fábio; Norberto, Léo Santos, Ramon e Jean Victor; Lucas Ventura, Matheus Barbosa e Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto (Guilherme Bissoli) e Rafael Sobis.

O Cruzeiro inicia a rodada na 16ª colocação, a uma posição da zona de rebaixamento. O time celeste tem 11 pontos – dois a mais que o Confiança, que abre o Z4 da Série B na 17ª posição.

FICHA TÉCNICA

REMO x CRUZEIRO

REMO – Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Dioguinho e Erick Flores; Victor Andrade.

Técnico: Felipe Conceição.

CRUZEIRO – Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo e Jean; Ariel Cabral, Lucas Ventura, Marcinho, Rafael Sobis e Bruno José; Guilherme Bissoli.

Técnico: Mozart Santos.

ÁRBITRO – Daniel Nobre Bins (RS).

HORÁRIO – 19 horas.

LOCAL – Estádio Baenão, em Belém (PA).

FOTO: Samara Miranda/Remo

Felipe Gedoz, destaque do Leão no Campeonato da Série B