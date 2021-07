Remo recebe hoje o Vila Nova no Baenão

O Clube do Remo tentará se reabilitar na noite desta quinta-feira, 07, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, onde recebe o Vila Nova, neste que será o duelo da 10ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão é o lanterna da competição, com 7 pontos e na 17ª posição, isto é, na zona de rebaixamento.



A partida desta noite conta com a estreia do técnico Felipe Conceição, que está treinando o grupo desde sua apresentação no Baenão, no começo da semana. O Remo Leão vem de derrota para o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira.

A partida de hoje é a oportunidade de os Azulinos voltarem a vencer e pontuar, afastando-se da chamada zona maldita. Depois de encarar o Vila Nova, o Remo recebe o Brusque, pela 11ª rodada da Segundona do Brasileiro. Essa partida será na próxima quarta-feira, dia 14 de julho, às 21h30, também em Belém, no Baenão.



Felipe Conceição não poderá contar hoje com as atuações dos atacantes Lucas Tocantins, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e Jefferson, com lesão grau II no tornozelo direito. Outro que está fora é o atacante Rafinha, que ainda tem dores na coxa direita. O jogador deve desfalcar a equipe nas próximas duas semanas.

O volante Marcos Júnior e o atacante Victor Andrade são as novidades do Remo, já que podem estrear na equipe. Os dois foram os últimos contratados pelo clube para a disputa da Série B do Brasileiro.

Ficou assim a possível escalação para enfrentar o Vila Nova: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Rafael Jansen) e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores, Dioguinho e Renan Gorne.

Foto: Samara Miranda/Remo

Treino visando embate com o Vila Nova