Remo recebe o Altos-PI nesse domingo com sede de vitória na Terceirona

O Clube do Remo enfrenta, amanhã, domingo, 19, o Altos, do Piauí, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, às 19h. O jogo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.



Ricardo Luz, o lateral-direito do time, projeta uma partida complicada, mesmo contra um adversário na parte de baixo da tabela. Para o Leão, é um jogo, onde a vitória é imprescindível para avançar na competição e na posição em que se encontra atualmente, no 7º lugar, com 17 pontos, fora do G8 da competição.



“Não acho que vai ser o adversário mais fácil, até por que eles têm que somar pontos e nós também. Então, vai ser uma partida difícil, decisiva mais uma vez e contamos com a forçada nossa torcida e com o desempenho dentro de casa para conseguirmos um bom resultado”, disse ele.

FAVORITO

O Leão Azul sofreu uma derrota dolorosa contra o Volta Redonda-RJ na última rodada por 3 a 0, segunda-feira passada. A expectativa é que o Remo consiga se impor e mantenha o bom aproveitamento em casa.



“A Série C sempre vai ser bastante disputada, tanto que na maioria dos jogos em casa, os times jogam bem, por isso sabemos da importância de fazer o nosso dever de casa. Já era mais ou menos previsto que a competição vai se definir na reta final. Temos que focar para conseguir somar o número de pontos para a classificação”, afirmou Ricardo Luz.



Imagens: Samara Mirana/Agência Remo