Remo recebe o Cruzeiro, no Baenão, pela terceira fase da Copa do Brasil

O Clube do Remo encara, nesta terça-feira, 19, a equipe do Cruzeiro de Minas Gerais, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pela Copa do Brasil. Trata-se de uma partida importante em que, se vencer, os azulinos embolsam cerca de 3 milhões de reiais, o que seria muito bom para terminar o CT de Outeiro e quitar mais algumas dívidas da instituição. O Leão vai desfalcado de vários titulares, mas contará com Felipe Gedoz. É bom lembrar que o Remo não perde para a Raposa há 42 anos. A última vez que o Cruzeiro venceu o Remo foi em 1979, no Mineirão.



O treinador Paulo Bonamigo ainda não divulgou a escalação. O jogo começa a partir das 21h30 e terá a cobertura da da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Na tarde de ontem, o grupo esteve fazendo o treino final no próprio Baenão, ocasião em que Bonamigo trabalhou bola parada, escanteios, cobrança de pênaltis e uma série de exercícios. Trata-se de um jogo da mais absoluta importância, pois, além de embolsar o milionário prêmio, o Leão, se vencer, avançará para as oitavas de final da competição e fumará o cachimbo da paz com sua gloriosa e valorosa torcida, posto que, no sábado passado, pelo Brasileiro da Série C, perdeu para o Manaus, num tropeço bastante questionável em função da qualidade do jogo, em que os azulinos dominaram todo o primeiro tempo, mas cederam o ponto para a equipe baré.



Diferente das demais equipes paraenses que disputaram a atual edição do torneio, o Remo estreia na competição já na terceira fase, em função de um benefício pelo clube ter conquistado a Copa Verde em 2021. Devido à classificação antecipada, o Leão já garantiu uma cota de participação de cerca de R$ 2 milhões.

De seu lado, o Cruzeiro, que está na Série B do Brasileirão pelo terceiro ano seguido, disputou a competição desde a primeira fase. No duelo de estreia, a Raposa goleou o Sergipe por 5 a 0. Na etapa seguinte, o clube mineiro bateu o Tumtum-MA, por 3 a 0.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo