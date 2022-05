Remo recebe o Floresta no Baenão visando retorno ao G8

O Leão volta a jogar em casa neste domingo, 29, e o foco é a vitória sobre a equipe do Floresta, do Estado do Ceará, para retornar ao G8 da Terceirona do Brasileiro, de onde caiu no último jogo, contra o Ypiranga, em Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul. O técnico Paulo Bonamigo e o grupo sabem a responsabilidade desta noite, a partir das 19h, em jogo que terá a cobertura lance a lance dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



Bonamigo passou a semana toda preparando a equipe que, desta vez, não conta com o meia-atacante Erik Flores, que está detido no RS por questões de pagamentos de pensão alimentícia. Assim, o professor teve de buscar alternativas para formar uma equipe que esteja à altura de dar uma resposta à torcida, que tem pressionado o Clube do Remo por resultados, já que o sonho geral é a ascensão à Segundona do Campeonato Brasileiro da Série B, de onde o Leão caiu durante a competição do ano passado.



Assim, é possível o aparecimento, no combate desta noite, do meio-campista Paulinho Curuá e de Maciel na posição de meia. Outra opção para a posição é de Marco Antônio. Renan Casto entra como titular no lugar de Leonan, que está suspenso e contundido.



Outro que volta ao gramado nesta noite é o zagueiro Daniel Felipe, que ficou de fora da partida contra o Ypiranga e fará dupla com Marlon.



Rodrigo Pimpão também estará escalado. Ele estava de fora por conta de três cartões amarelos.

Pois bem, esse grupo terá a missão de, na noite deste domingo, avançar, tirando Remo da décima posição no Campeonato Brasileiro da Série C, já que os azulinos estão sem vencer há duas rodadas.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo