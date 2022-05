Remo se despede da Copa do Brasil e do milionário prêmio ao perder nos pênaltis para o Cruzeiro

O Clube do Remo foi guerreiro, o goleiro Vinícius fez a sua parte, mas o Leão Azul está eliminado da Copa do Brasil e deixou de faturar R$3 milhões na noite desta quinta-feira, 12, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, ao perder nos pênaltis para o Cruzeiro, de Ronaldinho Fenômeno, depois de quebrar o tabu do adversário que não ganhava há 42 anos da equipe paraense. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ foi de 1 a 0.



Depois de perder a partida no tempo normal por 1 a 0, o Leão travou uma dura disputa com a Raposa nas cobranças de penalidades. No entanto, já nas batidas alternadas, Rafael Cabral pegou o chute de Everton Sena e garantiu a equipe de Minas na próxima fase.



No tempo normal, o Remo viu o Cruzeiro dominar as acões em quase toda a partida. Apesar da pressão, a Raposa só conseguiu marcar aos 30 minutos do segundo tempo, com o atacante Edu. Depois de sair atrás no placar, a equipe azulina ainda teve chance de empatar – com Erick Flores, cinco minutos depois -, mas perdeu a oportunidade de garantir a vaga nas oitavas de final.

Agora, o Remo retoma o foco para a Série C do Brasileirão, onde não anda nada bem das pernas e já joga no domingo, 15, às 17h, contra o Mirassol, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. A partida é importante para a equipe azulina que, no momento, está fora do G-8, a zona de classificação à próxima fase do campeonato.



O JOGO

A luta entre Leão e Raposa começou com o Cruzeiro pressionando bastante a equipe azulina. Com os três atacantes – Luvannor, Edu e Jajá – mais os dois laterais – Geovane e Bidu – fizeram uma verdadeira blitz pra cima da defesa remista. Do outro lado, o Leão parecia nervoso com a festa da torcida cruzeirense. o clube de Belém não conseguia encaixar bons passes no meio e perdia chances de contra ataque.



Mas, conforme o tempo foi passando, o nervosismo foi mudando de lado. Após atacar o adversário e ver a bola não entrar, os jogadores do Cruzeiro passaram a ficar mais apreensivos com a bola no pé. Esse novo comportamento da Raposa deixou brechas no sistema defensivo, que passaram a ser bem aproveitadas pelo Remo. Em uma delas, aos 21 minutos, Leonan quase marca um belo gol para o Leão.

No restante da primeira etapa, a estratégia permanecia a mesma: Cruzeiro seguia sufocando, enquanto o Remo aproveitava erros defensivos. Em uma dessas oportunidades, Brenner quase recupera um passe errado do goleiro Rafael e fica em boas condições de marcar, mas a defesa da Raposa conseguiu afastar o perigo antes da chegada do atacante do Leão. No restante da primeira etapa, a equipe de Minas insistia em chutes de longe e bolas na área, sempre bem afastadas pela dupla de zaga Marlon e Daniel Felipe.



RETORNO

Depois dos primeiros minutos do segundo tempo, o Remo perdeu um importante jogador por lesão. Foi numa jogada de contra-ataque, que Albano sentiu uma fisgada na coxa esquerda e precisou ser substituído por Bruno Alves. Com a perda de um jogador que segurava a bola no meio de campo, o Remo caiu de rendimento no jogo e viu o Cruzeiro crescer ainda mais. A linha de ataque cruzeirense “encaixotou” a defesa azulina dentro da área e passou a bombardear o gol remista. Somente nos 15 primeiros minutos, Vinícius fez três boas intervenções e impediu o primeiro da Raposa no jogo.

Com o decorrer da partida a insistência do Cruzeiro foi tanta que fez o Remo fechar ainda mais a casinha. Ainda entraram na partida os volantes Laílson e Paulinho Curuá, além do zagueiro Everton Sena, mas, apesar do foco defensivo azulino, foi o ímpeto ofensivo do Cruzeiro que foi recompensado. Aos 30 minutos, Edu aproveitou bola mal afastada pela defesa do Remo e mandou pro fundo das redes: 1 a 0.



O cansaço da Raposa veio após o gol. Depois de manter um elevado nível de intensidade em quase 80% do duelo, a equipe mineira deixou de ter tantas ações ofensivas e começou a dar espaço na defesa. O Remo até teve chance de empatar, em uma cabeçada perigosa de Erick Flores, que passou a centímetros da trave de Rafael. No entanto, o placar se manteve inalterado e a partida foi para disputa de pênaltis.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo