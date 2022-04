Remo se prepara para encarar o Confiança, em Sergipe

A delegação do Clube do Remo desembarcou na manhã desta sexta-feira, 29, em Aracaju, Estado de Sergipe, onde vai ter mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ao enfrentar o Confiança, nesse domingo, Dia do Trabalho, 1° de maio, às 19h, no Estádio Batistão. A partida, válida pela quarta rodada, terá a cobertura da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O Clube do Remo busca se recompor na competição depois de ter perdido pontos inclusive dentro de casa, mas o jogador Leonan, um dos escalados para esse embate de domingo, disse ter confiança que o grupo está coeso e preparado para transpor as barreiras que serão criadas pela equipe do Confiança, que vai jogar dentro de casa, diante de sua torcida.



Leonan lembrou que em Série C as equipes são todas bastante perigosas, que os tropeços do Remo decorreram de falhas que agora devem ser tomadas apenas como lições para que não se repitam, e que o foco, neste momento, é buscar fora de casa os pontos que ficaram perdidos nos jogos anteriores. Destacou que o que aconteceu diante da equipe do São José foi uma questão atípica, mas que o professor Bonamigo já conversou com o grupo que, na tarde de hoje, já começou a trabalhar, treinando no campo da APCEF/SE.



Associação do Pessoal da CAIXA Econômica Federa. Antes, o treino estava marcado para acontecer no campo do Sergipe, mas houve mudança de última hora. O treino começou por volta das 15h. Ontem, quinta-feira, 28, o grupo treinou no Baenão antes de se concentrar para a viagem rumo a Aracaju.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo