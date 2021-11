Remo se prepara para encarar o Operário na terça-feira

O Clube do Remo realizou na manhã deste domingo, 07, no CT do Atlethico Paranaense, um treino, se preparando para a partida contra o Operário, na próxima terça-feira, 09, jogo esse que poderá marcar a reabilitação do Leão Azul na Segundona depois dos resultados negativos dos últimos dias.

A movimentação d hoje iniciou com um aquecimento e logo depois o técnico Felipe Conceição comandou um trabalho tático e terminou com o G2 fazendo movimentação ofensiva e finalização.

A equipe azulina deixou a capital paranaense depois do almoço e seguiu para Ponta Grossa, no interior do Paraná, onde amanhã, segunda-feira, 08, finaliza a preparação com um treinamento.

O Remo está a 3 pontos da zona de rebaixamento e precisa pontuar para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida de terça-feira terá cobertura da Super Marajoara AM-1.130 e A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo