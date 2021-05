Remo se prepara para enfrentar o Castanhal neste sábado

O Clube do Remo encerra neste sábado, 15, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a sua campanha no Parazão 2021 ao disputar o terceiro lugar da competição contra o Castanhal, em partida marcada para começar às 16h.

O Leão Azul pretende deixar o Campeonato Paraense com uma série invicta, em que perdeu apenas nos pênaltis para a Tuna Luso-Brasileira, pela semifinal do certame.

Caso consiga seu intento neste sábado, o Remo garantirá vaga na Copa do Brasil, devendo embolsar mais de meio milhão de reais, o qual seja, R$ 560 mil por participação na competição. O Leão Azul foca a terceira vaga que ainda existe.



Na manhã de hoje, o técnico Paulo Bonamigo reuniu o grupo para um treino no gramado do Baenão, onde o elenco trabalhou finalizações. Para a partida deste sábado, o Leão deverá ter possível formação com Vinicius; Thiago Ennes, Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho, Edson Carius e Lucas Tocantins.

Thiago Ennes entra como titular na vaga de Wellington Silva, que está à disposição do departamento médico da toca do Leão.

