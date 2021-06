Remo se prepara para enfrentar o Náutico, domingo

O elenco azulino começou, na tarde de ontem, a preparação para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Náutico, fora de casa, no sábado (26), às 21h, no Estádio dos Aflitos, pela sétima rodada da competição. No Nasp, os jogadores realizaram um trabalho de força ao comando do preparador físico Renan Capra e do auxiliar Rafael Raposo.



Segundo a assessoria de comunicação social do Clube do Remo, Rafael Jansen, Suéliton e Wellington Silva seguem em transição. Kevem, que sentiu câimbra domingo, na partida, participou normalmente do treino.



Já Lucas Tocantins será reavaliado pelo Departamento Médico azulino e Marlon segue em tratamento.

Para o confronto de sábado, o técnico Paulo Bonamigo conta com o retorno do volante Anderson Uchôa, após cumprir suspensão. Por outro lado, tem a baixa do atacante Dioguinho, que recebeu cartão vermelho na última partida.



A equipe azulina retorna aos treinos nesta quinta (24) pela manhã. No período da tarde a delegação embarca para Recife.

Na tabela geral da competição, o Leão Azul está com seis pontos, na 13ª posição.

Fotos: Samara Miranda – Ascom Remo