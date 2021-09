Remo sofre, mas vence o Vitória de virada em Salvador

O Clube do Remo venceu de virada o Vitória, da Bahia, no Estádio Barradão, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 10, em partida válida pela 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Leão Azul comandado pelo técnico Felipe Conceição volta para casa na 11ª colocação (apesar de aguardar a finalização da rodada para saber a colocação final), com 30 pontos e aliviado de uma crise que vinha de algumas rodadas, pois já estava há três disputas sem vencer nem em casa e nem fora. Deste modo, o jogo desta noite serviu para apagar um incêndio que começava a tomar proporções imprevisíveis no Baenão tanto para a comissão técnica quanto para o plantel, e olha que a equipe azulina entrou em campo cheia de desfalques.



O próximo compromisso pela Série B será quinta-feira, 16, contra o Avaí, no Evandro Almeida, o Baenão, em Belém.

O jogo foi sofrido. O Vitória impôs comando, já que jogava em casa e, portanto, no mando de campo. Se elevou tanto que abriu o placar, mas terminou de forma melancólica, calando o Barradão inclusive com um de seus atletas, Caíque Sousa, expulso já nos acréscimos do segundo tempo.

A partida teve a narração de Carlos Magno com reportagens e comentários de Gabriel Freitas, da equipe dos Titulares do Esporte na transmissão da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa no Barradão, q equipe baiana aproveitou a sequência positiva na competição e aplicou um intenso volume de jogo nos 45 minutos iniciais de jogo. Ambas as equipes entraram em campo com esquemas táticos distintos. Assim como fez nas últimas partidas, o Remo atuou num 4-1-4-1, com Gedoz mais avançado. Já o Vitória entrou em campo num 4-4-2, mas com troca constante de posições. Os jogadores da casa, assim que podiam, compensavam avanços e recuos, deixando todos os espaços sempre ocupados.



Tal intensidade de jogo fez com que o Vitória tivesse as melhores chances, desde o início da partida. O Leão da Barra subiu a marcação e conseguia recuperar a bola ainda no campo de ataque. Com isso, sempre recuperava a posse em boa condição de finalizar.

Por sua vez, o Leão pecava na saída de bola. Foram muitos passes errados, que forneciam boas chances ao Vitória. Em uma dessas falhas, inclusive, saiu o gol. Em grande jogada do Leão da Barra, Marcinho, ex-Remo, recebeu na esquerda, driblou Thiago Ennes e mandou colocado, no canto de Vinícius. Golaço.



Ainda depois do gol, o Remo parecia não se encontrar em campo. O Vitória chegava tranquilo à área azulina e poderia ter ampliado ainda mais o placar, se não fossem grandes defesas de Vinícius. O Remo, por sua vez, pouco agredia. Resultado: 1 a 0 Vitória, mas com a sensação de que o placar poderia até ser mais elástico.

SEGUNDO TEMPO

O Remo voltou bem mais voluntarioso na fase complementar. A equipe passou a marcar o adversário ainda no campo de defesa. Dessa forma, o Leão recuperava a bola perto do gol, o que aumentava as chances de aumentar o placar. Apesar disso, o Remo aproveitava mal as oportunidades que tinha. Apesar de ter a bola nos pés, o Leão exagerava nos cruzamentos para a área, jogadas que pouco levavam perigo ao gol do Vitória.



No primeiro momento em que o Remo trabalhou a bola no chão, o empate saiu. Após uma bela triangulação entre Arthur, Gedoz e Marcos Júnior, o meia, que tinha acabado de entrar na partida, recebeu dentro da área pra marcar.



Pronto! O Vitória se lançou ao ataque. Em um desses lances, o rubro-negro baiano contou com a falha do lateral Raimar, invadiu a área, e foi tocado por Vínícius. A arbitragem marcou pênalti, mas após revisão no VAR, o lance foi anulado.



A intervenção do árbitro de vídeo foi o banho de água fria no Vitória. O Remo aproveitou a oportunidade para crescer no jogo e matar a partida.

O lance decisivo veio aos 43 minutos da etapa final. Após uma sequência de boas jogadas, Lucas Tocantins recebeu na esquerda. O atacante dominou a bola dentro da área, tirando do zagueiro e bateu na saída do goleiro. O lance ainda passou por revisão do VAR, mas a arbitragem confirmou. Gol do Remo e, mais uma vez, de um reserva.



No final, o Vitória ainda tentou um último respiro. Fez uma sequência de substituições para dar gás a equipe, mas não restava tempo pra mais nada. Resultado final: 2 a 1. Vitória de uma equipe que soube crescer no jogo e utilizou bem o banco de reservas quando necessário.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

23ª Rodada

Local:

Estádio Barradão, Salvador

Vitória-BH

Lucas Arcanjo, Van, Mateus Moraes, Wallace (c), Roberto, Pablo, Fernando Neto, David, Bruno, Marcinho e Samuel

Técnico

Wagner Lopes

Remo-PA

Vinícius, Thiago Ennes, Pingo, Rafael Jansen, Marlon, Raimar, Uchôa, Lucas Siqueira (c), Arthur, Matheus Oliveira, Rafinha e Gedoz

Técnico

Felipe Conceição

Arbitragem:

Felipe Fernandes de Lima (MG)

Ricardo Junio de Souza (MG)

Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Eziquiel Sousa Costa (BA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo