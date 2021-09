Remo Sub-19 de basquete vence o Cerrado no Campeonato de Interclubes

Uma importante vitória no Campeonato Brasileiro de Interclubes foi garantida na noite de ontem, terça-feira, 14, pela equipe de basquete sub-19. O Leão venceu o Cerrado por 79 a 67, no ginásio Asceb, em Brasília.



Jordan Anderson, atleta azulino, foi o cestinha da partida, com 31 pontos. O técnico Giovanni Martins comemorou a estreia com o resultado positivo.



“Que vitória maravilhosa tivemos nessa estreia. Essa vitória foi conquistada com um árduo de todos do grupo. Estou muito feliz por esse resultado, o Cerrado é um time que joga BBB e conseguimos vencer. Vamos seguir firme na competição”, disse.



O Clube do Remo está no Grupo A da competição ao lado de Asbavi-RO, Ponta Grossa-PR, Osasco-SP, Moveon-DF e Cerrado-DF.

O Rei da Amazônia voltou à quadra nesta quarta, 15, diante do Asbavi-RO. A CBI sub-19 está sendo realizada em Brasília.

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo