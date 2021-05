Remo tem o melhor aproveitamento entre os clubes da Série B

O Remo tem o melhor aproveitamento entre os clubes que vão disputar a Série B de 2021. Foi o que apontou o levantamento realizado pelo site Goal.com realizado entre os 20 times da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, que inicia na próxima sexta-feira (28).

O site considerou os jogos oficiais e verificou que o Remo superou, neste início de temporada, os times postulantes ao acesso, como Botafogo, Cruzeiro e Vasco.

Apesar de ter ficado em terceiro lugar o Campeonato Paraense, o Leão tem 78% do aproveitamento dos pontos, com 10 vitórias e cinco empates em 15 jogos disputados. O time azulino ainda segue invicto e disputa a terceira fase da Copa do Brasil. Em seguida, vem Náutico (75%), Avaí (74%) e Operário Ferroviário (64%).

Os times que estão cotados para brigar pelo acesso ficaram longe dos quatro melhores. O Cruzeiro ficou na sétima posição, empatado com o Vasco (ambos com 53%). O Botafogo tem 51%, junto com quatro times. Os quatro piores de aproveitamento são Goiás (33%), Brasil de Pelotas (36%), Ponte Preta (37%) e Guarani (38%).

O adversário do Remo na estreia da Série B, o CRB-AL, ficou na quinta colocação, com 62% de aproveitamento.

Confira a lista do levantamento:

1º Remo – 15 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 0 derrotas; 30 gols marcados e 13 gols sofridos

Aproveitamento: 78%

2º Náutico – 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota; 28 gols marcados e 14 gols sofridos

Aproveitamento: 75%

3º Avaí – 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas; 12 gols marcados e 7 gols sofridos

Aproveitamento: 74%

4º Operário Ferroviário – 15 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas; 26 gols marcados e 7gols sofridos

Aproveitamento: 64%

5º CRB – 23 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas; 33 gols marcados e 22 gols sofridos

Aproveitamento: 62%

6º Vila Nova – 18 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas; 25 gols marcados e 12 sofridos

Aproveitamento: 61%

7º Cruzeiro – 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas; 16 gols marcados e 10 gols sofridos

Aproveitamento: 53%

8ª Vasco – 17 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas; 27 gols marcados e 20 gols sofridos

Aproveitamento: 53%

9ª Vitória – 21 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas; 26 gols marcados e 20 gols sofridos Aproveitamento: 52%

10º Brusque – 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas; 22 gols marcados e 13 gols sofridos

Aproveitamento: 52%

11º Confiança – 21 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas; 36 gols marcados e 16 gols sofridos

Aproveitamento: 51%

12º Sampaio Correa – 21 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 5 derrotas; 25 gols marcados e 17 gols sofridos

Aproveitamento: 51%

13º Botafogo – 17 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas; 22 gols marcados e 11 gols sofridos

Aproveitamento: 51%

14ª Coritiba – 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas; 23 gols marcados e 15 gols sofridos

Aproveitamento: 51%

15º Londrina – 13 jogos, 4 vitórias, 8 empates e 1 derrota; 18 gols marcados e 10 gols sofridos

Aproveitamento: 51%

16º CSA – 26 jogos, 8 vitórias, 13 empates e 5 derrotas; 39 gols marcados e 25 gols sofridos

Aproveitamento: 47%

17º Guarani – 13 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas; 11 gols marcados e 16 gols sofridos

Aproveitamento: 38%

18º Ponte Preta – 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas; 17 gols marcados e 21 gols sofridos

Aproveitamento: 37%

19º GE Brasil – 11 jogos, 3 vitórias, 3 empate, 5 derrotas; 8 gols marcados e 12 gols sofridos

Aproveitamento: 36%

20º Goiás – 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas; 9 gols marcados e 19 gols sofridos

Aproveitamento: 33%

Resta aguardar o começo da competição nacional para saber quem consegue o acesso, quem fica no meio da tabela e quem será rebaixado.

Fonte: O Liberal

Foto: Cristino Martins / OLiberal