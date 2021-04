Remo tenta manter a invencibilidade na temporada diante do Águia em Marabá (PA)

Leão encara o Azulão no Zinho Oliveira com um time alternativo

Líder e invicto no Campeonato Paraense 2021. Esse é o Remo, que chega para o jogo de hoje (16), contra o Águia, embalado pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil depois de eliminar o CSA-AL nas penalidades. A partida é válida pela sexta rodada do Parazão e será em Marabá (PA), às 16h, no Estádio Zinho Oliveira.

Para essa partida o Remo terá mudanças. O técnico do Leão Azul Paulo Bonamigo decidiu poupar alguns atletas devido ao desgaste físico e novos jogadores deverão entrar de titular na equipe, como o caso dos laterais Thiago Ennes, no lugar de Wellington Silva, e Felipe Borges no posto de Marlon.

Outras mudanças na equipe devem ocorrer no setor de meio de campo. Renan Oliveira pode compor a posição no lugar de Gedoz, além de Jeferson Lima no lugar de Lucas Siqueira. No ataque Edson Cairús terá a oportunidade de entrar jogando na posição de Renan Gorne. Na zaga Rafael Jansen deve dar lugar a Mimica.

O Leão vai tentar manter a invencibilidade na temporada. No Parazão o clube lidera o grupo B com 13 pontos conquistados, três deles diante do Paysandu, no clássico dentro da Curuzu, na vitória por 4 a 2.

LEI DO EX?

No Águia alguns jogadores já passaram pelo Remo, como é o caso do lateral Bruno Limão, que jogou no Leão em 2018, o meia-atacante paraguaio Echeverría, que atuou na equipe da capital em 2019 e o meia esquerda e que também faz a função de lateral esquerdo Fernandes, campeão paraense pelo Remo em 2018.

Fernandes, de 35 anos, falou da sensação de poder enfrentar o Remo, clube que marcou a carreira dele e também está guardado na memória de seus filhos.

“A sensação de enfrentar o Remo é boa, principalmente de voltar ao futebol paraense. Jogar contra o Remo é melhor ainda, vive um bom momento e isso nos motiva, deixa o grupo mais entusiasmado. Meus filhos sempre perguntam pelo Remo, incrível como ficou marcado nas memórias deles. Espero que o Águia possa ter êxito e que consiga a vitória que será muito importante”, disse, Fernandes, que disputou 19 jogos pelo Remo em 2018.

Fernandes conquistou o Parazão de 2018 com a camisa azulina (Fábio Will / OLiberal)

DESFALQUES DO ÁGUIA

O Azulão marabaense comandado pelo técnico João Galvão terá dois desfalques para o jogo contra o Remo. O lateral direito Alanderson e também o volante Da Silva não jogam, pois irão cumprir suspensão. O clube de Marabá precisa da vitória para alcançar a zona de classificação no grupo C. Atualmente o Águia ocupa a terceira posição na tabela com sete pontos conquistados, atrás de Independente de Tucuruí com 12 e Castanhal com oito.

FICHA TÉCNICA

Águia x Remo – Sexta rodada do Parazão 2021

Data: 18.04.2021

Horário: 16h

Local: Estádio Zinho Oliveira – Marabá (PA)

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo – CBF

Auxiliares: Fabrício Rosa Silva – FPF / Gilmar Soares de Souza – FPF

Quarto árbitro: Elerson Fernandes da Silva

ÁGUIA: João Ricardo; Bruno Limão, Rick, Gaúcho e Fernandes; Mateus Rosa (Willian Bruno), Balão, Echeverría; Everaldo e Dudu. Técnico João Galvão

REMO: Vinícius; Thiago Ennes, Fredson, Rafael Jansen (Miminca) e Felipe Borges; Anderson Uchôa, Jeferson Lima e Renan Oliveira; Dioguinho, Lucas Tocantins (Gabriel Lima) e Edson Cariús. Técnico: Paulo Bonamigo