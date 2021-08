Remo tenta reabilitação contra o Goiás, na Serrinha

O Clube do Remo enfrentará, nessa terça-feira, 10, dois adversários de peso em jogo válido pela 17ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B: o Goiás, que está no G-4 e quer a liderança da competição, e o ex-Paysandu Nicolas, que sempre agiu como impiedoso carrasco contra os azulinos. O jogo, que começa às 21h30, no estádio da Serrinha, em Goiás, terá transmissão pelo jornal A Província do Pará On-Line e os Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação, apoio do Avisão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Depois de sair atrás no placar, o Goiás arrancou empate contra o Coritiba na última sexta-feira, com gol de Nicolas. Foi o primeiro do atacante com a camisa esmeraldina. Ele entrou no decorrer do segundo tempo, aos 23, e precisou de apenas 10 minutos em campo para balançar as redes do adversário.

“Sempre muito bom poder ajudar a equipe e nossos companheiros. Naquele momento fiquei muito feliz, por ser meu primeiro gol, obviamente, e, acima de tudo, por ajudar o Goiás. Era um jogo muito difícil, um confronto direto. Então, fiquei feliz por contribuir e por fazer meu primeiro gol com a camisa do Goiás, ainda mais da maneira que foi: um gol de empate e bonito. Espero que seja o primeiro de muitos”, falou Nicolas.

Cotado para ser titular nesta terça-feira contra o Remo, o atacante ex-bicolor aposta no bom histórico que tem contra o adversário. Nicolas conta que costumava levar a melhor nos clássicos e espera ampliar o número de gols contra o Leão, que atualmente é de oito.

“Vou trabalhar para isso. Lá em Belém, nos enfrentamos muitas vezes. Sempre fui feliz e competente para conseguir ajudar a equipe com meus gols. Querendo ou não, isso dá uma confiança a mais e nos deixa mais motivados. Espero estar em um dia feliz novamente. Farei de tudo por um trabalho bem feito”.

Provável escalação do Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Romércoi, Kevem, Igor Fernandes, Anderson Uchoa, Arthur, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira, Erick Flores e Victor Andrade.

Provável Goiás: Tadeu; Diego, David Duarte, Reynaldo e Artur (Hugo); Rezende, Caio Vinícius, Breno e Élvis; Alef Manga e Bruno Mezenga.

Gedoz será uma das armas do Remo para encarar o Goiás e Nicolas

