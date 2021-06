Remo tenta reabilitação hoje diante do Pelotas-RS

O Clube do Remo enfrenta nesta noite, a partir das 19h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o Brasil de Pelotas, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Este é o segundo compromisso do Leão Azul no Brasileiro, após o empate com o CRB, pelo placar de 2 a 2 em Maceió, capital de Alagoas, e a derrota, na terceira fase da Copa do Brasil, para o Atlético Mineiro, que chegou a Belém desfalcado, na noite da última segunda-feira, 31, mas venceu o jogo de ida por 2 a 0. Aliás, no jogo de volta, já na próxima semana, os azulinos têm a difícil tarefa de vencer por um gol de diferença, ou fazer 2 a 0 e levar a classificação para a próxima fase nos pênaltis.



Remo e Brasil de Pelotas contam com apenas um ponto no Brasileiro.

Nos bastidores e na real, a conversa no adversário gaúcho é só uma, pois o Brasil de Pelotas busca pontuar fora de casa depois do empate no Bento Freitas, na estreia contra o Londrina. O técnico Cláudio Tencati segue recebendo reforços para a temporada e busca o entrosamento com os jogadores que recém integraram o grupo.



Já o técnico Bonamigo pode fazer até três alterações na equipe em relação ao jogo contra o Galo Mineiro. Wellington Silva já está recuperado e deve voltar para a lateral-direita. Dioguinho voltou de afastamento e atuou bem, com isso deve retornar para a ponta direita do ataque. No entanto, Bonamigo pode perder o atacante Lucas Tocantins. O jogador deixou o jogo contra o Atlético-MG com dores e pode ser desfalque do time. Para o lugar dele, Erick Flores deve ser o titular. Ele vinha atuando na posição no Parazão quando Tocantins esteve ausente, também por lesão.



Uma das atrações para a atual temporada, o meia Denílson segue fora da equipe, pois está passando por um aprimoramento físico antes de sua estreia. O atacante Jarro, titular na estreia, está fora, pois sentiu um desconforto muscular durante a semana. Cristian, que entrou durante o empate com o Londrina, deve ganhar uma chance desde o início da partida.

