Remo terá desfalques para o embate contra o Londrina

O Clube do Remo vai encarar nessa sexta-feira, 23, o Londrina, na casa do adversário e está pronto para a missão, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa a partir das 16h, no Estádio do Café, em Londrina, com transmissão pelos Titulares do Esporte, da Super Rádio Marajoara, com a Rede Marajoara de Comunicação e A Província do Pará on-line.

No Baenão o clima é de euforia, afinal, a situação do Londrina não é das melhores no Brasileiro e o Leão vem de vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Baenão. Foi o terceiro triunfo seguido da equipe remista na competição, que subiu para a 11ª colocação com 16 pontos, se afastando ainda mais da zona de rebaixamento.



Hoje, a movimentação comandada por Felipe Conceição contou com um treino tático. O Remo terá um desfalque na equipe titular, do volante Lucas Siqueira, o qual está com uma lesão grau l bíceps femoral esquerdo, que teve no jogo contra o Cruzeiro e ficará de fora entre 10 a 15 dias.

Marcos Júnior é o favorito para ganhar a vaga do capitão azulino. O meia tem características semelhantes a Siqueira e até o substituiu no duelo contra a Raposa. O volante Arthur, que tem entrado bem nas partidas, também briga pela posição na fase inicial.



Outro desfalque é o atacante Jefferson, que segue se recuperando de uma lesão grau II no tornozelo direito. O zagueiro Fredson ainda está em fase de transição após ter uma pubalgia.

Provável Escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Romércio e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Marcos Júnior (Arthur) e Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade.

Provável Escalação do Londrina: César; Matheus Bianqui, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Douglas Santos, Safira e Tiago Orobó (Júnior Pirambu ou Lucas Lourenço).

FOTO:

Remo encerra preparação para encarar o Londrina – Samara Miranda/Agência Remo