Remo terá novidades para encarar o Campinense na segunda-feira pela Terceirona

O Clube do Remo volta ao gramado na próxima segunda-feira, 06, contra o Campinense, da Paraíba, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo vai ser realizado no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, a partir das 20h, com transmissão lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line.



Para a partida, o Leão poderá ter novidade, que significa a volta do lateral-esquerdo Leonan, já recuperado de lesão. Ontem, sexta-feira, 03, ele treinou com o restante do elenco e deverá estar entre os relacionados para o embate de depois de amanhã.



O atleta estava fora da equipe azulina desde o dia 23 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na partida contra o Ypiranga-RS, pela sétima rodada da Série C. Desde então, o jogador, titular de Paulo Bonamigo na temporada, tem sido substituído por Renan Castro.



Outra novidade e possível reforço do Remo seria o meia Albano, que sofreu lesão na partida de volta contra o Cruzeiro, a 12 de maio, pela Copa do Brasil. Albano finalizou ontem as atividades de transição física. Neste sábado, 04, pela manhã, ele treinou com o restante do elenco e será avaliado pela comissão técnica.



Por sua vez, outro retorno ao elenco é o do meia Jean Patrick. O novo camisa 10 do Leão, que demorou alguns meses para estrear enquanto se tratava de uma lesão no joelho, foi expulso na estreia pelo clube, na sétima rodada contra o Ypiranga-RS. O jogador cumpriu um jogo de suspensão, na oitava rodada contra o Floresta-CE, e poderá ser relacionado novamente.



Durante o treino da manhã de hoje, os atletas sob o comando de Paulo Bonamigo trabalharam com aquecimento e o tático, no gramado do Baenão.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo