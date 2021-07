Remo trabalha para sair do sufoco da lanterna no Brasileiro da Série B

A palavra de ordem no Clube do Remo é de trabalho. A nova comissão técnica e os jogadores estão intensificando os treinos para o próximo confronto diante do Vila Nova. Na manhã desta terça-feira, 6, o treino foi realizado no Amazon, sob o comando do novo técnico da equipe, Felipe Conceição, que pretende fazer o grupo progredir e alcançar o topo e o acesso para a elite do futebol brasileiro, a Série A.



Hoje, depois de um aquecimento, o treinador comandou uma atividade de passes bem intensa. Na sequência, trabalhou um tático, com criação de jogadas e corrigindo o posicionamento do time.

O período da tarde é de descanso para o elenco. O Leão retorna aos treinos na tarde de amanhã, 7, onde realiza o último treino e encerra a preparação para o combate da 10ª rodada da Série B, ao enfrentar, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, o Vila Nova.



Por enquanto, ainda não está definido o time que vai entrar em campo, o que deverá ser divulgado somente amanhã no final da tarde ou, talvez, apenas minutos antes de o jogo começar.

Neste momento, na 17ª posição, a situação do Leão é bem complicada, com sete pontos e na posição de lanterna do Brasileiro.

Fotos: Samara Miranda/Ascom Remo