Remo tropeça e perde para o Volta Redonda por 3 a 0

A noite desta última segunda-feira, 13, não foi do Clube do Remo. O Leão Azul do Pará e do Baenão perdeu pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0 para o Volta Redonda, em jogo que começou às 19h no Estádio Raulino Oliveira, valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Os gols do Voltaço foram marcados pelo meia-atacante Pedrinho e pelo zagueiro Iran, todos no segundo tempo.

Diante desse resultado, o Leão caiu para a sétima posição na tabela, com 16 pontos. Esta é a mesma pontuação que alcançou o Voltaço, que subiu para sexto, ultrapassando o time azulino pelo saldo de gols (seis contra cinco).

PRIMEIRO TEMPO

Nos primeiros minutos da partida observou-se um jogo frenético, com ambos os times trocando ataques, apesar que ninguém criou chance de finalização em gol. Depois dos 15, os donos da casa até começaram a ter mais posse, no entanto, o Remo é que conseguia assustar mais, com bolas infiltradas entre os zagueiros, mas que os atacantes não conseguiam aproveitar. Este cenário favorável ao Leão, já que a equipe paraense não sofria na defesa, durou até aos 38, posto que o zagueiro Daniel Felipe, do Remo, foi expulso, após carrinho em Pedrinho. O defensor levou o segundo amarelo.



No segundo tempo houve situações polêmicas. Aos sete minutos, Pedrinho chutou forte, de longe. Vinícius falha ao tentar segurar a bola e o goleiro tira ela de dentro do gol. No entanto, a arbitragem marcou apenas escanteio.

Seis minutos depois, o Voltaço, que estava com um a mais, foi recompensado. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Pedrinho, que fuzilou o gol de Vinícius e abriu o placar.



Assim, em desvantagem e já perdendo, o Remo buscou sair para o ataque, mesmo com Paulo Bonamigo tirando o único centroavante – Brenner – de campo e colocando um meia – Anderson Paraíba. Mais de 10 minutos depois, o técnico buscou corrigir, ao colocar Vanílson na vaga de Fernandinho.

A estratégia deu mais espaços para o Voltaço, que fez o segundo aos 35. Wendson cruzou a bola na área, Bruno Barra desviou de cabeça e a bola sobrou para Iran. O zagueirão bateu cruzado, no alto, para o gol e ampliou o marcador.



FINAL



Com requintes de crueldade, o Remo ainda tomou o terceiro, já aos 50 minutos do segundo tempo, quando Lelê recebeu em velocidade, sozinho, contra Uchôa e Marlon. O jogador do Voltaço driblou o capitão azulino e chutou cruzado, mas fraco para o gol. Porém, o goleiro Vinícius falhou no lance e “engoliu um frango” para terminar: três a zero para os cariocas.



Agora, o Remo volta a campo contra o Altos, no domingo, 19, às 19h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. A partida é válida pela 11ª rodada da Terceirona, com transmissão da Super Marajoara.



Ficha técnica



Campeonato Brasileiro da Série C

Volta Redonda x Remo

Local: estádio Raulino de Oliveira

Hora: 20h

Volta Redonda

Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Aílton; Bruno Barra, Marcos Junior (Bruno Gallo), Caio Vitor, Wendson (Natan); Pedrinho (Mauro Gabriel) e Lelê

Técnico: Rogério Corrêa

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Renan Castro; Uchôa, Marciel, Erick Flores (Curuá); Bruno Alves (Albano), Fernandinho (Vanílson) e Brenner (Anderson Paraíba)

Técnico: Paulo Bonamigo

Arbitragem:

Douglas Schwengber da Silva-RS

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna-RS e Maíra Mastella Moreira-RS

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ

Fotos: Ascom Remo