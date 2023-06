Remo vacila de novo e continua na zona de rebaixamento ao empagar em 0 a 0 com o América-RN

Ainda não foi desta vez que o Clube do Remo conseguiu escapar da perigosa zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, Série C. O Leão empatou em 0 a 0 com o América-RN, outro clube desesperado na lanterna da competição. O jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira de Corpus Christi, começando às 16h30, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, diante do Fenômeno Azul. Com o resultado do jogo de hoje, o Remo soma apenas cinco pontos, agora sob o comando do técnico Ricardo Catalá, que não conseguiu ainda acertar os passos dos azulinos para seguirem em frente na competição nacional.



Foi mais um tropeço do Leão que, até o momento, não está de boa com nenhuma de suas investidas. O Leão e o América-RN são, neste momento, os piores clubes da Série C. Se tivesse vencido, os azulinos teriam deixado a lanterna e a zona de rebaixamento.



A equipe de Catalá jogou no esquema 4-2-3-1. O único desfalque foi o meia Álvaro, que cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O jogador, porém, não vinha atuando como titular e não interfere nos 11 iniciais. Durante a semana, foram dispensados ainda o lateral-esquerdo Raí Lopes e o atacante Rogério, ambos por não desempenharem bom futebol.

PRIMEIRO TEMPO

No começo da partida, o América-RN chegou perigoso pelo alto, em dois lances. O primeiro lance ocorreu com Gustavo Ramos, que cabeceou colocando para fora e depois foi a vez de Wallace Pernambucano, que deixou a equipe azulina pálida. Entretanto, isso fez com que o Leão se espertasse. Assim, Rodriguinho cobrou falta e o goleiro espalmou. No rebote, Muriqui tento o voleio e a bola foi por cima do gol. Ufa!

Ainda no primeiro tempo o último toque perigoso foi do Remo, quando Fabinho recebeu lançamento, saiu do marcador e chutou. A bola passou perto do gol do América-RN. Mas foi só.

SEGUNDO TEMPO

Ao voltar do intervalo, o Remo foi para cima do adversário com a entrada de Pablo Roberto e o resultado veio logo aos seis minutos, oportunidade em que Fabinho chutou de fora da área. O goleiro do América defendeu bacana e azedou a jogada do Leão.



O goleiro Bruno Pianissolla, desta forma, salvou o América-RN de tomar o gol em dois lances seguidos, um no chute colocado de Pedro Vitor e, na sequência, de Muriqui, o qual colocou o arqueiro para trabalhar.



Já na metade do segundo tempo, o técnico Ricardo Catalá fez quatro mudanças de botou força ofensiva no ataque. O Remo parou no goleiro Bruno Pianissolla, que voltou a fazer uma boa defesa na finalização de Pablo Roberto.



A última chance do jogo, novamente, foi do Remo, com Richard Franco, que cabeceou com perigo a meta americana. O empate sem gols terminou com as vaias do Fenômeno Azul em cima da equipe de Ricardo Catalá



Com o empate, o Remo fica com cinco pontos ganhos, enquanto que o América-RN foi aos seis pontos.



Remo e América-RN voltam a campo no próximo domingo, 11. O Leão vai até o interior de Goiás encarar o Aparecidense-GO, enquanto que a equipe potiguar recebe o Brusque-SC, em jogo programado para a Arena das Dunas.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém

Data: 08-06-2023

Horário: 16h30

Remo

Vinicius; Lucas Marques (Lucas Mendes), Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin (Wendel Lomar); Anderson Uchoa, Claudinei (Pablo Roberto) e Rodriguinho (Jean Silva); Pedro Vitor, Muriqui e Fabinho (Richard Franco)

Técnico: Ricardo Catalá

AMÉRICA-RN

Bruno Pianissolla; Luan Sales, Jean Pierre, Gilvan (Alan Ferreira) e Luiz Paulo (Rael Gomes); Rodriguinho, Vini Guedes, Rafinha (Gabriel) e Elvinho (Léo Rafael); Gustavo Ramos e Wallace Pernambucano

Técnico: Thiago Carvalho

Arbitragem

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Assistentes: Wendel Augusto Melo (SE) e Vaneide Vieira de Gois (SE)



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo