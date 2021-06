Remo vacila e perde para o Sampaio Corrêa no Baenão

Com quatro empates, um jogo a menos e duas derrotas, o Clube do Remo caiu para a 17ª posição e continua perigosamente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, depois da derrota na noite desta terça-feira, 29, diante da equipe do Sampaio Corrêa, por 2 a 0. O Leão perdeu três pontos, não fez o dever de casa que seria, pelo menos, empatar dentro de casa. O certo é não perder, vencer sempre e pontuar.



O placar favorável ao Sampaio Corrêa foi aberto pelo Jefinho, com uma cobrança de pênalti. Lucas Siqueira, que foi um dos jogadores que mais se destacou no Remo, disse que o pênalti foi duvidoso, mas que o adversário aproveitou e abriu o marcador. Depois, num contra-ataque, veio o segundo gol, do pé de Romarinho, e aí não teve mais condições de os remistas reverterem a situação. Pior é que, a depender de alguns resultados, no final da rodada, nessa quarta-feira, 30, o Leão poderá cair ainda mais na tabela.



Os gols foram marcados por Jefinho, de pênalti, e Romarinho, em uma jogada de contra-ataque. O resultado garantiu ao Tricolor Maranhense a permanência no G4, agora na 3ª posição, com 15 pontos. O próximo jogo do Remo será contra o Coritiba, às 19 horas de sexta-feira (2), no Estádio Couto Pereira. Já o Sampaio Corrêa recebe o Londrina, no sábado (3), às 19 horas, no Castelão, em São Luís (MA).

A PARTIDA



É de se destacar que Remo e Sampaio fizeram um primeiro tempo bem disputado. Remo quase marcou aos 21 minutos, quando Igor Fernandes recebeu em profundidade na grande área e finalizou na saída de Mota. A bola passa pela frente do gol e só não entrou porque Paulo Sérgio desviou para escanteio. Este foi o melhor lance do Remo, que ainda tinha dificuldade para finalizar as jogadas no último terço. Em compensação, tinha uma defesa sólida que evitou um placar mais desfavorável ainda no Baenão.



Na volta, para o segundo tempo, o Remo tinha posse de bola e buscava, desesperadamente, alternativas para marcar. A entrada de Rafinha ajudou um pouco a dar mais movimento no ataque. Dioguinho, antes de ser substituído por Wallace, teve boas chances em jogadas que começaram com o meia. Mas faltava aquela finalização.



O técnico Paulo Bonamigo ainda tirou Renan Gorne e colocou Edson Cariús para tentar mudar o rumo do jogo. Chance não faltou. Em uma delas, Rafinha recebeu no meio, mandou para Thiago Ennes, que cruzou para área para Edson Cariús. Mas o centroavante mandou para fora.

A defesa sólida do Remo se desfez quando Kevem cometeu um erro bobo e acabou derrubando Jefinho na área. O atacante foi para cobrança e abriu o placar no Baenão, aos 31 minutos.

Após o gol, Paulo Bonamigo colocou Ronald no lugar de Igor Fernandes. Mas não adiantou nada. O time azulino viu apenas o Sampaio aumentar o placar, posto que, num contra-ataque, Ferreira lançou para Romarinho. O atacante, sozinho, avançou e tocou na saída de Vinícius para concretizar a vitória do Tricolor.

FICHA TÉCNICA

REMO

Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Kevem, Igor, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Felipe Gedoz, Dioguinho, Erick Flores e Renan Gorne

Técnico

Paulo Bonamigo

SAMPAIO CORRÊA

Mota, Luis Gustavo, Joécio, Paulo Sérgio, Zé Mário, Mauro Silva, Ferreira, Eloir, Jean Silva, Pimentinha e Ciel

Técnico

Felipe Surian

LOCAL:

Estádio Evandro Almeida, Belém

ARBITRAGEM

Diego da Silva Castro (PI)

Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

Alisson Lima Damasceno (PI)

Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

8ª Rodada

Fonte A Província do Pará – Fotos: Samara Miranda/Remo