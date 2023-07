Remo vacila, perde um pênalti e acaba derrotado por 1 a 0 pelo Paysandu no Mangueirão

O Paysandu venceu o Clube do Remo pelo placar de 1 a 0 em jogo realizado no Estádio Olímpico do Pará, na noite desta segunda-feira, 17, valendo pela 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional Série C. A partida, que começou às 20h, teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Com o resultado, o Remo se afunda mais na Terceirona, agora em 17º lugar, ao passo que o Papão avança e fica com 18 pontos e fica na décima colocação do certame.

Agora, as duas equipes voltam a campo pela Série C no domingo, 23, às 19h. O Paysandu recebe, em casa, o CSA-AL, jogo que deve ser disputado na Curuzu. Já o Remo viaja para enfrentar o Náutico-PE, no estádio dos Aflitos (aflito está o Remo!), em Recife.

Um dos grandes clássicos do país, Paysandu e Remo se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Mangueirão, no fechamento da décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Na Série C, os dois rivais paraenses brigam para melhorar sua situação no campeonato. O Paysandu soma 15 pontos e está na décima segunda posição, tentando chegar ao G4, que é aberto pelo São José com 19 pontos. O Clube do Remo está na zona de rebaixamento com 13 pontos e tenta escapar do Z4, que também inclui o Pouso Alegre com 13 pontos e o América e o Altos com 12 pontos. Foi o clássico de número 770 na história da rivalidade entre Remo e Paysandu, comandados, respectivamente, pelos técnicos Ricardo Catalá e o veterano Hélio dos Anjos.

No Brasileiro, o Papão da Curuzu somou até o momento cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, marcando 12 gols e sofrendo 20; enquanto isso, a equipe Azulina totaliza três vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 12 gols marcados e 14 sofridos. Nas últimas rodadas, o Papão da Curuzu venceu o Amazonas por 2 a 1 na semana passada, perdeu por 2 a 0 para o Brusque e 3 a 2 para o Botafogo. O Leão Azulino foi derrotado na rodada passada por 2 a 1 pelo Operário, empatou com o Figueirense por 1 a 1 e com o Floresta por 0 a 0, e na última vitória, no dia 17 de junho, fez 2 a 0 no Pouso Alegre.

Trata-se de um dos clássicos mais disputados do futebol mundial. O clássico-rei da Amazônia já contou com 770 duelos entre bicolores e azulinos, com 268 vitórias do Remo contra 242 do Paysandu e 260 empates, 978 gols do Remo e 975 gols do Papão.

PRIMEIRO TEMPO

Quem foi ao Mangueirão percebeu que o Papão se deu muito bem no primeiro tempo do Re-Pa disputado. Percebeu, ainda, ter sido esta uma partida fraca tecnicamente, tecnicamente falando, porém, os bicolores souberam aproveitar a única chance clara, em cobrança de pênalti, para se colocar na frente do placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. De seu lado, o Remo ficou desnorteado com o gol sofrido, mas terminou a etapa final dando pressão ao time adversário.

O Remo, nessa fase inicial, ficou mais tempo com a bola e arriscava bastante de fora da área, aproveitando o fato do gramado do Mangueirão estar molhado pela chuva. Já o Paysandu partia em contra-ataques, puxados por Robinho e Vinícius Leite.

A partida perdeu embalo depois desses esforços iniciais e o jogo passou a ficar mais físico, com muitas divididas de bola e passes errados. Foi nesse momento, no entanto, que o Paysandu conseguiu abrir o marcador.

Vinícius Leite sofreu falta dentro da grande área e árbitro assinalou pênalti, aos 33′. Mário Sérgio foi para a cobrança, deslocou o goleiro Vinícius e abriu o placar. Motivado pelo gol, o Papão até tentou o segundo, em jogada de Edílson, mas que foi barrada pela defesa azulina.

Com o gol sofrido, o Leão Azul demorou a se encontrar no jogo. A pressão azulina, no entanto, só ocorreu nos acréscimos da etapa inicial, quando Muriqui e Rodriguinho chegaram próximos à meta defendida por Matheus Nogueira, mas não houve finalização.

FASE COMPLEMENTAR

Tensão entre as equipes. É o que se pode dizer na volta do intervalo. Ciente da importância de um resultado positivo sobre o maior rival, o Bicola administrou a vantagem. Do outro lado, o Remo partiu ao ataque, mas esbarrou em um inspirado Matheus Nogueira. A chance mais clara de empate ocorreu em cobrança de pênalti, desperdiçada por Muriqui. Égua!

O lance do pênalti, inclusive, ocorreu no início da etapa final. Aos 8 minutos, Elton foi derrubado na pequena área e a arbitragem marcou falta. Muriqui, camisa 10 azulino e jogador mais experiente do elenco, foi para a cobrança, mas teve o chute defendido pelo jovem goleiro Matheus Nogueira.

Entretanto, o Remo se lançou totalmente ao ataque a partir daí. Sem muita organização, o Leão apostava em lançamentos para a área, mas que foram mal finalizados. Para dar mais poder de fogo ao último terço, Catalá lançou mão de Fabinho, vice-artilheiro da equipe na temporada, mas pouco mudou.

MELHORA

O Remo continuou melhorando no segundo tempo a partir da entrada de Pablo Roberto, barrado por Catalá antes do jogo. O volante/meia deu consistência ao setor de criação remista, que passou a ter chances claras de gol. A maior delas ocorreu aos 36 minutos, quando Fabinho não conseguiu finalizar lance que corria na pequena área bicolor.

Apesar da pressão sofrida, o Paysandu teve chances de marcar e ampliar o resultado. No entanto, as chances foram perdidas por falha na finalização ou excesso de preciosismo. Em jogadas de contra-ataque, Mário Sérgio e Dalberto perderam ótimas oportunidades de balançar as redes.

E o jogo passou a ser construído muito mais na base da vontade do que da técnica nos momentos finais, tanto que o Remo tentava bolas longas para a área, muito em jogadas sem finalidade, enquanto o Paysandu segurava a bola o quanto podia. Valeu no final a garra bicolor, que manteve o zero azulino no placar e garantiu ao time alviceleste mais três pontos na Série C.

Ficha técnica

Paysandu 1 x 0 Remo

13ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 17 de julho de 2023

Hora: 20h

Local: Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém

Paysandu

Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Paulão e Igor Fernandes (Kevyn); Jacy Maranhão (Arthur), João Vieira e Robinho (Fernando Gabriel); Mário Sérgio, Nicolas Careca (Bruno Alves) e Vinícius Leite (Dalberto)

Técnico: Hélio dos Anjos

Remo

Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Claudinei (Richard Franco), Marcelo (Pablo Roberto) e Muriqui (Ronald); Pedro Vitor (Vitor Leque), Élton e Rodriguinho (Fabinho)

Técnico: Ricardo Catalá

Arbitragem

Árbitro Vinicius Goncalves Dias Araujo-SP

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP, Diego Morelli de Oliveira-SP

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro-PA

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo