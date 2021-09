Remo vai encarar o Vitória, da Bahia, com desfalques

O técnico Felipe Conceição comandou, nesta quinta-feira, 09, o último treino e praticamente definiu a equipe que enfrentará o Vitória nessa sexta-feira, 10, às 19h, no Estádio Manoel Barradas, jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que terá a cobertura da Super Rádio Marajoara AM-1.130 com os “Titulares do Esporte” levando todas as emoções do jogo pela Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio de Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”.

Mais uma vez, o Remo apresenta desfalques de última hora para o confronto. Os zagueiros Fredson e Kevem, além do lateral-esquerdo Igor Fernandes, não estarão em Salvador e se juntam a outros jogadores que estão fora da partida.

Livre de suspensão, Kevem está no Departamento Médico, assim como Igor Fernandes e Fredson. Com isso, Marlon, lateral-esquerdo de origem, continua formando dupla com Rafael Jansen na defesa. Já o lateral-esquerdo Raimar, emprestado pelo Athletico e anunciado oficialmente na última quinta-feira, deve fazer a estreia com a camisa do Remo no lugar de Igor Fernandes.

Além de Raimar, as novidades entre os relacionados são o lateral-direito Wellington Silva e o atacante Lucas Tocantins, ambos recuperados dos problemas físicos, e o também atacante Renan Gorne, que volta de suspensão. O Remo também já não contava com o zagueiro Romércio e o meia-atacante Erick Flores, em recuperação de contusão, e o atacante Victor Andrade, que está suspenso.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O Remo deve enfrentar o Vitória com Vinícius;Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Arthur; Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Jefferson (Rafinha ou Renan Gorne).

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo