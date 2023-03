Remo vence a Tuna de virada por 2 a 1 e se isola na liderança do Parazão 2023

Tuna Luso e Clube do Remo se enfrentaram na manhã deste domingo, 05, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. A partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraense, começou às 10h foi levada ao ar com todas as suas emoções pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130 e portal on-line de A PROVÍNCIA DO PARÁ, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo, na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutiquio, centro comercial de Belém.



O Remo começou perdendo, mas empatou e foi atrás do prejuízo, se isolando na liderança do Campeonato Pataense e mantendo os 100% de aproveitamento. No final, o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ selava 2 a 1.



A Tuna, que entrou no gramado forte e poderosa como dona da casa ao comando de Josué Teixeira, vai para a segunda derrota seguida, mantendo cinco pontos na tábua classificatória.

O JOGO

Houve muita intensidade da equipe tunante no primeiro tempo. As primeiras tentativas da Tuna Luso começaram com o time pressionando um caminho aberto pela lateral-direita. A partir dali o jogo foi tomando forma na etapa inicial. A Tuna, aos 12 minutos, conseguiu uma triangulação, a bola chegou livre para Balotelli, que na pequena área, mas enganado pela irregularidade do gramado, errou o chute e o goleiro Zé Carlos fez a defesa.



Todavia, a pressão cruzmaltina não tardou a furar a defesa remista. Welthon, que teve duas passagens pelo Remo, acreditou na jogada pelo lado direito, o zagueiro Wendel Lomar vacilou e o atacante avançou. O goleiro Zé Carlos, após o chute, ainda defendeu, mas na sobra, Welthon mandou para a rede, abrindo o placar no Souza. O gol pareceu ter abatido os azulinos, que tentaram, de forma modesta, chegar ao gol do empate forçando as bolas aéreas.



Aos 40 minutos, Kanu recebeu bola de Soares na entrada da grande área e, vendo o goleiro adiantado, tocou por cima, empatando a partida antes do intervalo, o primeiro gol do jogador promovido da base. E o Remo ainda teve outra grande chance com Soares, que cobrou falta no travessão de Régis. Os times foram para o vestiário empatados, com uma nítida superioridade da Tuna.

SEGUNDO TEMPO

O Leão Azul mudou a postura no segundo tempo. O técnico Marcelo Cabo adiantou a marcação, pressionando mais as saídas de bola do adversário. Aos sete minutos, Jean Silva em arrancada pelo lado esquerdo, ganha a jogada e toca para Soares, que estava entrando na área. O meia azulino adiantou e chutou forte, no alto, virando o jogo para o Leão Azul em 2 a 1. Depois do gol, o técnico Josué Teixeira tirou Balotelli para o lugar do meia Victor Diniz, deixando o time mais defensivo.

DESESPERO

Com o placar invertido, a partida ficou mais pegada, agora com o Remo comandando as ações. Aos 19, quase o terceiro, depois de nova assistência de Soares, desta vez para Kanu. O atacante correu para a grande área, mas na horha do arremate foi travado pela defesa da Tuna. Josué Teixeira fez algumas adaptações no time, deixando a formação no 4-3-2-1, com Juninho caindo pela direita e Diniz na esquerda. Assim, Welthon se manteve na frente, na espera das bolas. No entanto, a construção de jogadas ficou comprometida, também pelo cansaço visível de alguns atletas.

Na reta final, o Remo passou a controlar a partida, criando várias oportunidades. Aos 30, uma arrancada de Henrique pela esquerda resultou numa confusão na área tunante. A bola rasteira para Diego Ivo, que chute em Régis, mas a bola sobra e Wendel Lomar chuta por cima, sendo cortado por Dedé, defendendo com a barriga.



Aos 42, a Tuna responde. Garagau cobrou falta na grande área e Dedé cabeceou na cara do gol, forçando a ótima defesa de Zé Carlos. No entanto, o atleta estava impedido e a arbitragem assinou o impedimento.



Uma boa oportunidade ainda se reservava para o Leão da Antônio Baena. Ricardinho tentou furar o bloqueio defensivo, após receber bola na entrada da área. O chute, no entanto, foi defendido por Regis. Nessa altura, com direito a chuva forte, o jogo ficou mais difícil, depois da deterioração acelerada do gramado, dificultando o futebol. O Remo ainda marcou o terceiro com Guty, mas foi invalidado pela arbitragem, alegando impedimento. Melhor para o Remo, que reverteu a desvantagem e saiu com a vitória no clássico.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Data: 5 de março, domingo

Horário: 10h

Local: Estádio Francisco Vasques, o Souza

Remo

Zé Carlos; Rony, Diego Ivo (Jonílson), Wendel Lomar, Ely; Paulinho Curuá, Pingo, Rodriguinho (Henrique), Soares (Renan Tiago), Jean Silva (Guty) e Kanu (Ricardinho)

Técnico: Marcelo Cabo

Tuna

Regis; Scoob (Vitinho), Dedé, Igor Trindade, Garagau; Felipe Recife, Wallacer (Pulga), Juninho (Gabriel), Lineker (Alysson); Welthon e Balotelli

Técnico: Josué Teixeira

Arbitragem

Andrey da Silva e Silva

Auxiliares: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodriguies Pereira

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo