Remo vence Aparecidense fora de casa e sobe para 15º lugar na Série C

O Clube do Remo vai superando os percalços iniciais da Série C em que amargou três derrotas consecutivas que abalaram toda sua estrutura. Agora são três jogos sem revés sob comando do técnico Ricardo Catalá.

Neste domingo, 11, o Leão venceu a Aparecidense pelo placar de 2 a 0, marcando um gol em cada tempo, na casa do adversário.

SAIU DA LANTERNA

A bola rolou, o Clube do Remo mostrou logo seu cartão de visita com o gol de Pedro Vitor, aos 4 minutos. Recebeu na entrada da área, fugiu da falta e bateu no canto, alto, no gol, sem chances para o goleiro Pedro Henrique.

O Camaleão sentiu na pele o peso da responsabilidade. Foi para cima, mas acabou sendo dominado pela segurança azulina com as defesas de Vinicius.

MUDANÇAS

Veio o segundo tempo e os goianos entraram com tudo para reverter a situação desfavorável. O Remo sentia-se confiante e nos toques de bola, levava perigo.

O Camelão teve chances de empatar com Raphael Lucas, porém, deixou escapar a boa oportunidade.

FABINHO

Aos 20 minutos, a defesa do Camelão vacilou. O lateral Kevin cruzou rasteiro e Fabinho aproveitou a sobra para marcar o segundo gol azulino.

Desesperado, o Aparecidense partiu para o tudo ou nada. O Remo segurou a impetuosidade do Camaleão até os 53 minutos, tempo de duração do segundo tempo.

Os azulinos festejam a primeira vitória fora de casa. Agora vão ter pela frente o Pouso Alegre – MG, no sábado, 17, às 16h30, ainda jogando longe de casa. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Aparecidense –GO 0 x 2 Clube do Remo – PA

Campeonato Brasileiro Série C – 8ª Rodada

Local: Estádio Aníbal Batista de Toledo [Aparecida-GO]

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Otavio Legramanti (RS)

Gols: Pedro Vitor, 4’ do 1/T; Fabinho, 20’ 2/T

Cartão Amarelo: Rafa Marco, Alex Henrique, Wanderley, do Aparecidense; Pablo Roberto, do Clube do Remo

Aparecidense

Pedro Henrique; David, Léo Rigo Wanderley; e Rodrigues; Naldo (Jakcson) Du Fernandes, Robertt (Rapahel Luuz), João Pedro (João Diogo), Rafa Marco (Luis Araújo) e Alex Henrique

Técnico: Hermerson Maria

Clube do Remo: Vinícius; Lucas Mendes (Lucas Marques), Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Claudinei (Pablo Roberto) e Rodriguinho (Leonan) Pedro Vitor (Jean Silva), Muriqui (Richard Franco) e Fabinho

Técnico: Ricardo Catalá

Imagens: Ascom Remo