Remo vence e elimina Paysandu da Copa Pará de Futebol Sub-20

Num Re-Pa recheado de cartões – 15 amarelos e um vermelho, o Clube do Remo venceu o Paysandu por 1 a 0 no jogo valendo vaga na final da Copa Pará de Futebol Sub-20- Região Metropolitana. O Leão logrou a classificação em cima do Papão.



O duelo aconteceu dia 20 de junho passado no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. Com o resultado, os azulinos irão decidir o título da copa diante do Fonte Nova ou Bola Branca, do Outeiro.



O gol da vitória azulina foi marcado por Solano aos 14 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois o zagueiro bicolor Yarlei foi expulso por conter ataque azulino com falta. Era o último da defensiva bicolor.



O jogo foi permeado por paralisação por conta das ‘caídas’ dos jogadores azulinos.

O Paysandu, mesmo 10 jogadores, foi dominante no segundo tempo e não conseguiu o empate devido a inoperância do seu ataque, além das boas defesas do goleiro João Victor.

O time remista jogou para se defender e projetou pouco ofensividade aos bicolores. O Leão se mantém invicto na copa.



O interessante do Re-Pa foi a presença de João Neto [Netão], técnico do Paysandu e Aylton Costa, técnico do Remo. Netão, criado no Baenão e hoje está no comando da base do Paysandu.

Aylton Costa começou sua carreira de técnico do Paysandu e no momento trabalha no Leão. (Colaborou Braz Chucre)

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo