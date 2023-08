Remo vence o Altos em meio a brigas e expulsões, na despedida do Brasileiro

Não fossem as brigas e expulsões, o Clube do Remo, o Leão Azul do Pará, teria se despedido honrosamente do Campeonato Brasileiro, Série C, uma vez ter sido eliminado precocemente, ainda na primeira fase do certame. O clube paraense recebeu o já rebaixado Altos, do Piauí, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em jogo final, de cumprimento de tabela, já que ambas as equipes já estavam eliminadas. Mesmo assim, foi uma partida cheia de emoções, que teve a transmissão lancea lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Agora, sem mais compromissos para esta temporada, a direção do Leão Azul, certamente, fará mudanças no plantel e, talvez, no comando técnico. Tudo são especulações.

No jogo da tarde deste sábado, 26, que aconteceu exatamente às 16h, válido pela 19ª e última rodada da primeira fase da Terceirona – todos os jogos da rodada se realizaram simultaneamente -, Elton, Renanzinho e Bochecha marcaram para o Leão, enquanto Victor Guilherme descontou para os piauienses. Com o resultado, o Remo terminou em 11° a campanha da primeira fase, com 25 pontos. Conquistou, a duras penas, o direito de permanecer na Série C.

O Leão entrou no gramado de sua casa, o Baenão, sem o atacante Muriqui. Ele passou mal durante a madrugada e, por isso, ficou no banco de reservas. O técnico Ricardo Catalá promoveu o volante Gustavo Bochecha, que entrou no lugar de Claudinei, que foi desligado.

O JOGO

Bom, o primeiro da partida foi de Elton, que havia perdido um gol sem goleiro antes, aos 31 minutos. O jogador se redimiu após aproveitar o bolão de Paulinho Curuá, tocou na saída do goleiro e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Mas o Leão sequer conseguiu comemorar, pois, no minuto seguinte, foi a vez de Victor Guilherme aproveitar uma jogadaça do ex-Paysandu Bruno Collaço e igualar o marcador. Um a um.

Ocorre que, já perto do final do primeiro tempo, Paulinho Curuá voltou a protagonizar um lance, mas dessa vez, na base da violência. O jogador fez falta no meia Gabriel Pires e chutou a cabeça do companheiro, quando este estava no chão. Gabriel revidou e ambos trocaram socos. Os dois foram expulsos pelo árbitro.

VIRADA

O goleiro Vinícius, do Altos (do Remo também é Vinícius, ídolo da torcida), foi destacando com defesas importantes, como nos chutes de Elton e Renanzinho, cara a cara. Porém, este último conseguiu vencer Vinícius aos 23, ao aproveitar lançamento da esquerda, dominar e bater firme e alto no lado esquerdo do goleiro.

Aos 38, o volante Gustavo Bochecha aproveitou uma bela jogada do jovem Kanu, pelo lado direito, que passou pela marcação e passou rasteiro para Bochecha completar. Placar final: Remo 3 a 1 no Altos, que chegou à partida já rebaixado para a Série D 2024.

Ficha técnica

Remo 3 x 1 Altos

Campeonato Brasileiro Série C – 19ª rodada

Data: 26/08/2023

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, Belém-Pará

Arbitragem

Remo

Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo (Felipinho), Diego Guerra e Evandro (Kevin); Paulinho Curuá, Gustavo Bochecha e Rodriguinho (Henrique); Renanzinho (Wendel Lomar), Jean Silva e Élton (Kanu)

Técnico: Ricardo Catalá

Altos

Vinícius, Victor Guilherme, Marcelo, Lucas Sousa e Bruno Collaço; Du Santos (Digão), Marcelinho, Lucas Campos (Palacios) e Gabriel Pires; Dieguinho (João Vittor) e Manoel (Yllano)

Técnico: Cristiano Bassoli

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Inácio Barreto da Camara (AP)

Quarto árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo