Remo vence o Amazônia por 1 a 0 estreando no Parazão 2022 no Baenão

O Clube do Remo começou na noite desta quinta-feira, 27, sua caminhada na temporada 2022 em que tentará conquistar o título de Campeão Paraense do Futebol Profissional vencendo a equipe caçula do Parazão, o Amazônia, de Santarém, da região oeste do Pará (Baixo-Amazonas), que se sagrou campeão da segundinha e foi elevado à elite do Estadual.

A vitória remista foi magra, mas o Leão já faturou seus três primeiros pontos na terceira vez em que é treinado pelo técnico Paulo Bonamigo. O “Sapo Doido”, que tem apenas o uniforme escuro, forçou os azulinos a estrearem usando o uniforme branco, que deu sorte. Todas as emoções da noite de hoje no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, tiveram a cobertura da transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



A torcida remista não gostou do que viu e uma parte dos torcedores chegou a vaiar a equipe ao final do jogo.

Foi um jogo em noite típica de inverno amazônico de Belém, isto é, sob chuva densa, mas, com a vitória, o Remo lidera o grupo C ao lado do Castanhal.



Os primeiros minutos foram de estudos das duas equipes, com jogadas no meio-campo e inversões pelas laterais. O Remo tentava enfiadas de bola de seu lado, ao passo que o Amazônia, que ascendeu à divisão principal este ano, se lançava nos contra-ataques se aproveitando dos erros azulinos. Com leve domínio do meio-campo, coube aos remistas as melhores oportunidades por meio das bolas paradas. Em uma delas, aos 19 minutos da etapa inicial, Bruno Alves cruzou na pequena área, Erick Flores desviou e Brenner abriu o placar, estreando com pé quente na equipe azulina, ele que é novato por aqui. A partir daí, o nível técnico do jogo caiu, com muitas jogadas truncadas e alguns lances de falta. Paulo Pontes, pelo Amazônia Independente, e Ronald, do lado azulino, levaram cartão amarelo.

SEGUNDO TEMPO



Na volta do intervalo, os técnicos promoveram as primeiras substituições. De um lado, Paulinho Curua e Luan substituíram Pingo e Brenner, respectivamente pelo lado remista, enquanto Dudu e Erê entraram no lugar de Edicleber e Adauto.



O Remo foi mais eficiente, principalmente na bola parada. Após o gol, o Amazônia se lançou mais ao ataque e acabou abrindo espaço para o Remo, que não conseguiu ampliar.



Na tentativa de igualar o marcador, o Amazônia fez mais duas alterações para avançar o time, e até mudou o estema tático e se armou no 4-3-3, igualando o esquema adversário, mas a mudança não surtiu muito efeito e a partida acabou em 1 a 0 para o Clube do Remo, que vai enfrentar o Paragominas no próximo domingo, 30, na Arena Verde. Já o Amazônia Independente encara o Castanhal, às 16h de domingo, no CT do Remo. A partida do Remo terá a cobertura lance a lance da Super Marajoara AM-1.130 e de A PROVÍNCIA DO PARÁ.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional 2022 – Parazão

1ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-Pará

Hora: 21h30

Remo

Vinícius, 2. Ricardo Luz, 3. Daniel Felipe, 4. Marlon (Capitão); 6. Paulo Henrique, 5. Anderson Uchôa, 22. Marco Antônio, 8. Pingo, 16. Paulinho Curuá, 10. Erick Flores, 7. Bruno Alves, 9. Brenner, 19. Luan Rodrigues, 11. Ronald e 21. Tiaago Mafra

Técnico: Paulo Bonamigo

Amazônia