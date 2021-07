Remo vence o Brusque de virada por 2 a 1, fatura 3 pontos e deixa a zona de rebaixamento

Com um gol contra a favor do Brusque e outros dois de Felipe Gedoz e Marcos Júnior, que estreava, o Clube do Remo quebrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B, faturou três pontos e venceu o jogo válido pela 11ª rodada, na noite desta quarta-feira, 14, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Os três gols foram selados na fase complementar da partida que, pela primeira vez, sacudiu o Baenão, casa do Leão Azul. O Leão venceu o Brusque por 2 a 1 de virada.

A equipe comandada por Felipe Conceição agora respira mais aliviada para o próximo compromisso fora de casa, contra o Avaí, pois saiu da lanterna e da zona de rebaixamento, agora com 10 pontos e na 15ª posição na competição. Esse resultado deixa o Leão a um ponto da zona de rebaixamento.

Anteontem, Felipe Gedoz conversou com seus companheiros e lhes disse palavras de estímulo, preparando para a partida desta noite, em que o Leão tinha a obrigação e o dever moral de vencer, começando o que se espera seja uma sequência de vitórias.



Ao final da partida, Marcos Júnior declarou ao jornal A Província do Pará que estava confiante na vitória e que dedicou esse gol à sua namorada, à sua filha e aos seus amigos que sempre acreditaram em sua capacidade, ele que estava há algum tempo sem jogar e que já estreou marcando em favor da equipe do Remo, esperando poder fazer mais e mais gols nas próximas partidas, inclusive jogando com mais tranquilidade fora de casa.



Ativo e eficiente na parte ofensiva, o Remo teve gol contra, gol de artilheiro e gol de estreante. Rafael Jansen marcou contra para o Brusque, abrindo o placar da Super Rádio Maraoara e A Província do Pará no Baenão. Mas as substituições feitas pelo técnico Felipe Conceição ajudaram a mudar o script. Felipe Gedoz empatou e Marcos Júnior colocou fim da seca de vitórias dos azulinos.

Como a partida encerrou a rodada, o Leão vai ficar tranquilo até o próximo compromisso na competição. O Brusque ficou na 11ª posição com 13 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

Mostrando uma movimentação no ataque bem mais ativo contra o Brusque. Um dos motivos principais foi a entrada de Victor Andrade, que conseguia avançar, além também da força de vontade dos outros jogadores. O time azulino teve muitas chances para marcar, mas faltava capricho e qualidade ao finalizar. Foi assim quando o atacante estreante no Remo driblou dois e chutou cruzado. A bola passou perto da trave. Depois, Lucas Siqueira tocou de cabeça para Dioguinho, na área, que tentou finalizar de bicicleta, mas foi para fora, aos 20 minutos. Na queda, ele machucou o braço e precisou ser substituído por Wallace. O jogador foi medicado e vai realizar exames para saber se não teve fratura.

O Brusque tentava no contra-ataque, mas ainda não era suficiente para surpreender os azulinos, que tinham uma defesa atenta.

O Remo ainda ficou chateado com o pênalti que não foi marcado, no fim do primeiro tempo. A jogada foi com Victor Andrade, que finalizou e a bola bateu na mão de Airton. Os jogadores reclamaram, mas o árbitro mandou seguir. O comentarista de arbitragem da transmissão afirmou que deveria ter sido marcado o penal.

SEGUNDO TEMPO

Ao voltar, o Remo continuou com a mesma pegada de ir para cima. Victor Andrade quase marcou quando recebeu na área, dominou, limpou e chutou, mas acabou indo para fora. O Brusque também melhorou e quase marcou. Primeiro com Thiago Alagona, que dominou, girou bonito, mas finalizou por cima do gol. A outra foi com Garcez, que recebeu na área e chutou, para fora.

Felipe Conceição começou a fazer as trocas. Lucas Tocantins, que voltou a atuar após um mês parado por causa de lesão, entrou no lugar de Victor Andrade. E Arthur na vaga de Erick Flores, que pouco produziu.



Todavia, quando a fase não é boa, tudo é possível. E assim foi. O zagueiro Rafael Jansen fez gol contra, quando João Carlos cruzou para a área. O zagueiro tentou tirar, mas, em um lance bizarro, mandou para o próprio patrimônio e colocou o Brusque na frente no Baenão, aos 15 minutos do segundo tempo.



O técnico Felipe Conceição fez as últimas substituições colocando o meia Marcos Junior, outro estreante, e o Renan Gorne. A tentativa para buscar o empate.

E o gol veio. Aos 33 minutos, o Remo achou o gol. Começou pelo lado direito, com Arthur. Ele mandou para área, Wallace recebeu e tocou para o meio da área, onde estava Gedoz. O meia pegou, bateu com força com o pé direito e vai para o fundo da rede.

A virada azulina veio do pé de um estreante. Gedoz cobrou escanteio, a bola raspa em Renan Gorne, sobra para Marcos Junior, que não desperdiçou e empurra para o gol. Ele ajuda o Leão a acabar com a seca de vitórias.

AGENDA

A partir de agora, o Remo se prepara para viajar para o sudeste do país. No sábado (17), às 18h30, enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12ª rodada da Série B. O Brusque recebe o Botafogo, no sábado, às 19 horas, no Augusto Bauer.

FICHA TÉCNICA

Remo x Brusque

11ª rodada da Série B

Local: Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (AB/BA)

Árbitro Assistente 1: Edevan de Oliveira Pereira (AB/BA)

Árbitro Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (AB/BA)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CD/PA)

Remo

Vinícius; Thiago Ennes, Kevem, Rafael Jansen, Igor Fernandes; Anderson Uchôa (Marcos Júnior), Lucas Siqueira (Renan Gorne), Felipe Gedoz; Erick Flores (Arthur), Dioguinho (Wallace), Victor Andrade (Lucas Tocantins)

Técnico: Felipe Conceição

Brusque

Zé Carlos; João Carlos (Fillipe Soutto), Ianson, Everton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo (Nonato); Garcez, Bruno Alves (Totty), Thiago Alagoano e Edu Junior

Técnico: Jerson Testoni