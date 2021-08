Remo vence o Confiança em Aracaju por 2 a 1 e termina o primeiro turno do Brasileiro

Por 2 a 1, na 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B, o Clube do Remo venceu o Confiança-SE, em Aracaju, na noite desta terça-feira, 17, faturou mais 3 pontos e subiu mais ainda na tabela, afundando mais o adversário que entrou em campo na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A partida (que teve a cobertura dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1130 com a Rede Marajoara de Comunicação, jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo) foi mais difícil do que era imaginado, afinal, Leão parou muitas vezes na grande atuação do goleiro adversário, Michael, mas conseguiu marcar no último minuto da partida.



Os gols do jogo foram de Marcelinho, contra, à favor do Remo, e Victor Andrade; e Luidy, para o Confiança.

Diante desse resultado, o Remo subiu à 11ª colocação, com 26 pontos. Já o Confiança não saiu da vice-lanterna, e continua com 13 pontos. O próximo confronto do Remo pelo Brasileirão será contra o CRB, no sábado (21), às 21h30, no Baenão.

PRIMEIRO TEMPO

O Leão começou o jogo se impondo diante do adversário. O Remo tinha mais a bola e rondava a área do Confiança em busca do primeiro gol. A impressão era de que o placar seria aberto pelo clube paraense a qualquer momento, mas a posse de bola azulina era inerte, sem muita efetividade.

Se, de um lado, o Remo tinha a bola, o Confiança tinha os principais chances de gol. A equipe de Sergipe soube sair bem no contra-ataque e levou perigo em várias oportunidades ao gol de Vinícius. O primeiro tempo, inclusive, terminou com oito finalizações para o Confiança, contra apenas duas do Remo.



Não obstante o fato de o Confiança ter mais chances de abrir o placar, quem marcou o primeiro gol do jogo foi o Remo. Gedoz (sempre ele!) cruzou a bola na área e o zagueiro do Confiança, Marcelinho, cabeceou contra o prórpio gol. O gol do time sergipano saiu apenas no final da primeira etapa. Luidy recebeu bom lançamento de Madson na esquerda e bateu cruzado para o gol. Resultado do primeiro tempo: 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou na mesma tônica: Remo com a bola e o Confiança com as chances. O time sergipano, na verdade, até atacou menos, em relação ao primeiro tempo. No entanto, tudo mudaria a partir dos 25 minutos.



O Remo se soltou mais devido à algumas substituições feitas pelo técnico Felipe Conceição. Renan Gorne foi sacado para a entrada de Lucas Tocantins, e Gedoz saiu para a entrada de Rafinha. Com três atacantes rápidos, o Leão passou a chutar mais ao gol e cresceu na partida.

A equipe azulina criou uma verdadeira bliz sobre a defesa sergipana. No entanto, o ataque remista encontrou uma muralha: o goleiro Michael. O arqueiro teve uma atuação de gala e parecia se multiplicar debaixo da meta, fazendo verdadeiros milagres, que impediram o segundo gol do Remo. Foram pelo menos três defesas difíceis.



Mas a insistência do Remo foi recompensada. No último minuto de jogo, Victor Andrade arriscou um chute de longa distância. A bola foi forte e rasteira, no cantinho do gol de Michael. Resultado final: 2 a 1 Remo, apesar da bela atuação do goleiro do Confiança.

FICHA TÉCNICA

Remo

Vinicius, Thiago Ennes, Kevem, Rafael Jansen, Igor Fernandes, Arthur, Marcos Junior, Anderson Uchôa, Felipe Gedoz, Victor Andrade, Renan Gorne

Técnico

Felipe Conceição

Confiança

Michael, Marcelinho, Vinicius Santana, Nery Bareiro, Lucas Sampaio, Madison, Jhemerson, Álvaro, Luidy, Willians, Hernane Brocador

Técnico

Zé Carlos Leal

Fotos: Agência Remo