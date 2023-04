Remo vence o Corinthians no Mangueirão por 2 a 0 e abre vantagem para o jogo de volta em Sampa

Uma vitória heróica! É assim que se pode definir o jogo da noite desta quarta-feira, 12, no Mangueirão, em Belém do Pará. O Clube do Remo, o Leão Azul, o Mais Querido do Pará, venceu o jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil por 2 a 0 sobre o Corinthians, cuja equipe, apática, ofereceu apenas um momento de risco para o goleiro Vinícius. Agora, a equipe paraense pode até empatar, em São Paulo, que avançará para a próxima fase da competição. O jogo desta noite teve as emoções transmitidas lance a lance pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Nos momentos finais da partida, já bastante confortável, o Remo, conduzido pelo técnico Marcelo Cabo, apenas administrou o tempo, posto que nada mais o Timão poderia fazer para reverter a situação em que foi desconhecido em Belém do Pará.

O detalhe negativo na partida desta noite foram os tumultos verificados na entrada do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. Houve empurrões, disparos de arma de fogo e muita gente caída ao chão, o que deu muito trabalho para a Polícia Militar que se fazia presente em peso diante do Colosso do Benguí.

FATO

A vitória azulina encerra um período de derrotas na Copa Verde e Campeonato Paraense, respectivamente. O duelo foi recheado de emoções no primeiro e segundo tempo.

O Timão foi predominante em alguns momentos. O Remo também foi dominante com jogadas ensaiadas e bolas venenosas ao gol de Cássio.

REBOTE

No primeiro tempo, aos 12 minutos, num contra-ataque fulminante, Pablo Roberto chuta, o goleiro Cássio rebate e Richard Franco aproveita o momento para chutar para o jogo e fazer 1 a 0.

O Timão buscou o empate e deixou espaço para os avanços azulinos.

MURIQUI

Na segunda fase, o Coringão aumentou a pressão com jogadas mais trabalhadas, mas esbarrou na forte marcação azulina e ainda nas boas defesas do goleiro Vinicius.

Aos 15 minutos em novo contra-ataque, o lateral Lucas Mendes recebe na direita e cruza na medida para Muriqui fazer o segundo do Leão Azul.

Nos minutos finais o Timão pressionou muito com Róger Guedes, mas sem sucesso. Aos 26 minutos o lateral Fagner, como último jogador de defesa, derrubou Pedro Vitor, lance para expulsão, no entanto, foi punido com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti, da Fifa.

Na vantagem no placar, o Clube do Remo para o jogo de volta dia 26 no Arena Neo Quimica, do Coringão. O Leão, depois de 20 anos, vence um time paulista. (Edição: Roberto Barbosa, Nazaré Sarmento e Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: CNN