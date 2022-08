Remo vence o Ferroviário e conquista importante vitória na Terceirona

A luta do Clube do Remo para entrar no G8 do Campeonato Brasileiro da Série C teve um importante passo na noite desta segunda-feira, 01, quando os azulinos encararam, e venceram, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 2 a 1, o Ferroviário, do Estado do Ceará, em partida válida pelo encerramento da 17ª Rodada da competição. E foi um jogo tenso, cheio de cartões. Na equipe de arbitragem estava um paraense, Ignacio Jose de Almeida Pedro. O jogo aconteceu diante da torcida azulina no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato na esquina da economia.

O Remo disparou na frente com um gol de Marco Antônio, levou o empate do Ferrão, por meio de Ian, mas Fredson contra garantiu a vitória azulina. O Leão Azul volta a campo contra a Aparecidense, no domingo, 07, às 17h, também no Baenão, ainda precisando da vitória. Com o resultado, o Remo ganhou duas posições, indo para oitavo com 25. A equipe tem a mesma pontuação da Aparecidense-GO, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Ferroviário se complicou na briga contra o rebaixamento. Sem vencer há três jogos, o time cearense é 18º com 16. O Floresta-CE, primeiro time fora do Z-4, tem 19.

Por sua vez, também no domingo, o Ferroviário visita o Volta Redonda-RJ, no Raulino de Oliveira, às 20h, no Rio de Janeiro.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com os dois times buscando espaços no meio-campo para chegar com perigo ao gol adversário e abusando das jogadas aéreas. Porém, os principais lances só aconteceram nos minutos finais. Aos 47, o Ferroviário chegou bem em um contra-ataque rápido e Dudu Silva ficou cara a cara com o goleiro Zé Carlos, mas acabou chutando para fora.

Do outro lado, o Remo, no minuto seguinte, respondeu abrindo o placar. Bruno Alves tocou para Marco Antônio, que ajeitou dentro da área e bateu colocado para o fundo das redes. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

SEGUNDO TEMPO

Na volta para o segundo tempo, o Ferroviário foi para cima em busca do empate. Aos 15, Edson Caríus apareceu livre na área, mas chutou para fora. O Remo respondeu aos 29 em uma cobrança de falta de Marco Antônio que Zé Carlos teve que fazer uma grande defesa para evitar o que seria o segundo gol do time paraense.

Mas, quando o jogo parecia que terminaria com a vitória do Remo, o Ferroviário empatou aos 35. Ruy roubou a bola no meio-campo e serviu Edson Cariús, que avançou e bateu cruzado. No primeiro momento Zé Carlos fez a defesa parcial. No rebote, Ian apareceu e colocou para dentro. Nos minutos finais, as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou empatado.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

17ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão – Belém-PA

Hora: 19h

Remo:

Zé Carlos;

Celsinho, Daniel Felipe, Malon e Leonan (Renan Castro);

Anderson Uchôa, Paulinho Curuá (Erick Flores) e Anderson Paraíba (Marco Antônio);

Leandro Carvalho (Raul), Brenner (Vanilson) e Bruno Alves

Técnico: Gerson Gusmão

Ferroviário:

Jonathan;

Mateus Pivo (Mateus Martins), Vitão, Fredson e Emerson;

Alemão, Natan (Paulista), Dudu (Ruy) e Ian (Emerson Souza);

Dudu Silva (Mateus Anderson) e Edson Cariús

Técnico: Francisco Diá

Arbitragem:

Vinícius Gomes do Amaral (MT)

Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MT)

Ricardo Junio de Souza (MT)

Ignacio Jose de Almeida Pedro (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo