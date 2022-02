Remo vence o Itupiranga por 3 a 0 em Parauapebas e assume a liderança do Grupo C

Três a zero. Este foi o resultado do jogo entre Remo e Itupiranga no estádio Rosenão, em Parauapebas, no sudeste do Estado. Com o resultado, o Leão Azul assume a liderança do Grupo C do Campeonato Paraense de Futebol – Parazão 2022 e que teve todas as emoções levadas ao torcedor paraense pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Os gols foram marcados por Erick Flores, Felipe Gedoz e Bruno Alves. Agora, o Remo soma 7 pontos. Já o Crocodilo segue em terceiro do Grupo B, com apenas três pontos. O próximo compromisso azulino no Estadual será na próxima quinta-feira, 10), contra o Tapajós, às 20h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. Por sua vez, o Itupiranga encara o Castanhal na quarta-feira, 9, às 15h30, no estádio Modelão, no nordeste do Pará.



O jogo começou bastante confuso em Parauapebas. Remo e Itupiranga travaram luta incansável pela posse de bola nos primeiros minutos de jogo e, com isso foram criadas poucas chances de ataque em ambos os lados, o que mudou depois dos 10 minutos iniciais, quando o Leão passou a ser melhor em campo, mas ainda era pouco perigoso.

De seu lado, o Itupiranga se defendia bem e neutralizava as oportunidades azulinas. Contudo, devido à insistência, o Leão chegou ao gol aos 23 minutos, quando Pingo recebeu passe de Ricardo Luz na área. O volante cruzou na cabeça de Erick Flores, que abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Marajoara.

Por pouco o resultado não ficou mais elástico. Pingo, aos 26, recebeu livre dentro da área, mas mandou por cima do gol de Evandro. Já aos 34, Bruno Alves carimbou a trave em chute cruzado.Segundo tempoApesar das substituições no intervalo, o Itupiranga não conseguiu ser superior ao Remo na segunda etapa. A equipe azulina continuava a ter mais a bola e produzir as melhores chances de gol.

A insistência foi novamente recompensada com um gol de cabeça. Aos 16 minutos, Brenner lançou Bruno Alves na direita. O atacante avançou e cruzou a bola de cavadinha. Gedoz apareceu e acertou o cabeceio no contrapé de Evandro Gigante.

O Leão ainda teve chances de transformar a vitória em goleada. Aos 20, Ricardo Luz cabeceou a bola na rede pelo lado de fora. Já aos 23, Bruno Alves ficou a centímetros do gol, em outra cabeçada. No entanto, seria o Itupiranga que teria a chance mais clara de marcar.Aos 25, Ivanilso avançou pela direita, tentou cruzar e a bola bateu na mão de Paulo Henrique dentro da área: pênalti. O capitão Souza foi pra cobrança e mandou a bola pra longe do gol.No restante do jogo, o Remo administrou o resultado e conseguiu chegar ao terceiro gol. Whelton avançou pela esquerda e rolou para Bruno Alves só empurrar pro gol vazio e dar números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

3ª Rodada

Data: domingo (6)

Horário: 16hLocal

Local: Rosenão, Parauapebas-PA

Itupiranga

Evandro Gigante; Ramonzinho (Ivanilso), Moisés Potiguar, Carlinhos Rocha e Sousa; Bruno, Luiz Bahia (Max Sandro), Marcão (Índio) e Rodrigo Ainette (Diogo); Ceará (Samuel) e João Victor

Técnico: Charles Guerreiro

Remo

Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Paulo Henrique; Uchôa (Paulinho Curuá), Pingo (Marco Antônio), Erick Flores (Ronald) e Felipe Gedoz (Pedro Sena); Bruno Alves e Brenner (Whelton).

Técnico: Paulo Bonamigo.

Arbitragem:

Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Leory Rodrigues Pereira

Imagens: Sandro Galtran/Agência Remo