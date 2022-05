Remo vence o líder Mirassol por 3 a 1 e volta ao G8 da Terceirona

O Clube do Remo volta a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro e retorna ao seleto G8 da Competição, ao vencer na tarde/noite deste domingo, 15, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, o Mirassol, pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 1. Com o resultado, o Leão Azul acabou ajudando o Paysandu que também enfrenta nesta noite a equipe do São José/RS, em jogos válidos pela sexta rodada do Brasileiro.



Na verdade, tratou-se de um embate entre Golias e o Gigante. O Remo, que veio de uma derrota para a equipe do São José – a mesma que já vence até este momento o Paysandu, no Rio Grande do Sul, em função de um pênalti, o jogo está em curso -, pela Série C, de da queda da Copa do Brasil, perdendo a invencibilidade diante do Cruzeiro, em Minas Gerais, encarou o Mirassol, de São Paulo, líder da competição e com todo o apoio moral da crônica esportiva do sul e sudeste do Brasil, emplacando 3 a 1 no caldeirão do Baenão.



Os gols foram de Leonan, Daniel Felipe e Vanilson. Assim, o Leão Azul voltou a figurar na zona de classificação para a próxima fase da Série C, e encostou no líder Mirassol.



PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo entre as duas equipes foi pesado, com faltas e algumas chances de gols para as duas equipes. O Mirassol teve uma grande oportunidade com Negueba, que pegou o rebote de Vinícius e mandou para fora. O Remo respondeu com Pimpão, após cruzamento de Leonan, o atacante cabeceou para a defesa do goleiro Jeferson.

Com a chuva que caiu em Belém, o jogo melhorou para os paulistas. A equipe do interior de São Paulo teve chances com Gleyson; em uma o Vinícius fez a defesa e na segunda o atacante finalizou para fora. Os lances colocaram o Remo em alerta e, assim, a equipe começou a dominar a partida a partir dos 35 minutos.



GOLAÇO DE LEONAN

Aos 46 minutos, o Leão colocou a bola no chão e começou a trocar passes, envolvendo a equipe paulista, sempre explorando as jogadas pelo lado esquerdo, com o lateral Leonan. Já nos acréscimos o Remo chegou ao gol, após cobrança de escanteio do lado direito, a bola foi rebatida pela defesa do Mirassol e Leonan, de perna direita, ajustou e mandou para o gol, marcando o primeiro do Leão na partida, 1 a 0.



SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Remo voltou intenso e teve a oportunidade de ampliar com Pimpão, mas finalizou errado. O técnico Paulo Bonamigo decidiu mexer na equipe colocando Bruno Alves e Ronald, saindo Fernandinho e Rodrigo Pimpão. A equipe azulina ganhou velocidade e o garoto Ronald deu trabalho ao sistema defensivo do Mirassol.



Aos 18 minutos o Leão Azul ampliou. Após cruzamento na área, a bola voltou para Bruno Alves que fez um novo levantamento e o zagueiro Daniel Felipe, na pequena área, mandou para as redes, marcando o segundo do Remo, Leão 2 a 0.

Em desvantagem no placar, o técnico do Mirassol resolveu mexer na equipe. Everton Bala e Kauan entraram no time e não demorou muito para o time paulista diminuir o marcador. Aos 22 minutos a bola foi levantada na área, Negueba desvia e sobra para Everton Bala, que na pequena área cabeceia e marca para o Mirassol, 2 a 1.



O jogo ficou aberto, com o Mirassol pressionando pelos lados do gramado, principalmente pelo lado esquerdo, com o lateral Pará. Por outro lado, o Remo explorava os contra-ataques com Ronald e Bruno Alves. Aos 30 minutos o Mirassol ficou com um jogador a menos, Daniel foi expulso por falta dura no atacante do Ronald e levou o vermelho.



MUDANÇAS

Paulo Bonamigo deu um fôlego à equipe ao colocar Paulinho Curuá e Kevem, nos lugares de Marciel e Netto. O Leão foi mais presente ao ataque, Ronald puxou vários contra-ataques, mas o Leão não conseguia finalizar corretamente, por outro lado, o Mirassol assustava com cruzamentos na área.

Todavia, nos acréscimos, o Leão fechou o placar. A bola foi lançada para o atacante Vanilson, ele avançou, tirou a marcação e na entrada da área tocou rasteiro, no canto esquerdo de Jeferson, marcando o terceiro do Remo na partida e o primeiro dele com a camisa azulina. Remo 3 a 1 Mirassol.



COMO FICA

Com o resultado de hoje, o Clube do Remo soma 10 pontos na Série C e ocupa a quarta posição. O restante da rodada será durante esta semana e será finalizada somente na quarta-feira, podendo mexer na posição azulina. O próximo compromisso do Remo na Série C será na segunda-feira, 23, às 20h, no Estádio Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim (RS), contra o Ypiranga-RS. Já o Mirassol recebe o Altos-PI, no sábado, 21, em São Paulo (SP).

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

6ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, Belém-Pa

Data: 15/10/22

Hora: 17h

Remo

Vinicius; Netto (Keven), Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchoa, Marciel (Paulinho Curuá) e Erick Flores; Fernandinho (Ronald), Brenner (Vanilson) e Rodrigo Pimpão (Bruno Alves)

Técnico: Paulo Bonamigo

Mirassol-SP

Jefferson; Léo Duarte, Rodrigo Sam, Heitor e Pará; Cristian (Everton Bala), Daniel e Camilo (Ivan); Gleyson (Cauã), Osman (Dodô) e Negueba (Du Fernandes).

Técnico: Ricardo Catalá

Arbitragem

Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: José Reinaldo Nascimento (DF) e Leila Naiara Cruz (FIFA-DF)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo