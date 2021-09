Remo vence o Náutico diante da fiel no Baenão

O Clube do Remo matou o Náutico com um gol de Jefferson nos minutos finais da partida desta noite de sexta-feira, 24, marcando mais três pontos e selando com chave de ouro a volta da torcida ao gramado do Estádio Evandro Almeida, o Baenão, um dos mais modernos do Norte do Brasil, em partida que teve a cobertura dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Há mais de 500 dias os estádios paraenses estavam sem torcida por conta da pandemia da covid-19. No jogo desta noite, 30% da capacidade do Baenão foi ocupada, apesar do alto preço dos ingressos.



A partida foi válida pela 26ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, o Remo está com 36 pontos. A vitória desta noite deu uma aliviada na situação dos jogadores e da comissão técnica comandada por Felipe Conceição, que estavam tensos desde que o Leão Azul perdeu, em São Paulo, pelo placar negativo de 2 a 0 diante da equipe do Guarani. Já o Náutico, por sua vez, continua com o sinal de alerta, pois a crise grave persiste, já não vence há vários jogos e poderá a situação se agravar, caso a direção do clube pernambucano resolva tomar decisões radicais, tais como a demissão do técnico Hélio dos Anjos, ex-comandante da equipe bicolor, maior adversário do Remo em Belém e que está na disputa do Brasileiro da Série C.



Desde cedo, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob cuidavam da organização do trânsito na Rua Antônio Baena, entre avenidas Almirante Barroso e Romulo Marionara, no bairro do Marco, exatamente para que tudo ocorresse com tranquilidade no jogo entre Remo e Náutico com a presença de torcedores nas arquibancadas.



Com o resultado do jogo de hoje, o Leão sobe à na 7ª colocação da Série B, com 36 pontos. Já o Timbu desce uma posição e vai para o 10º lugar, com 35 pontos. A próxima partida do Leão pela Série B será na próxima quinta-feira, 30, às 21h30, contra o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, também com transmissão de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130.

FASE INICIAL

Tudo havia: ansiedade, emoção, e muito nervosismo. Assim aconteceu a primeira etapa entre Remo e Náutico. O som das 4 mil pessoas que assistiam a partida influenciaram as duas equipes, que fizeram uma partida tensa nos primeiros 45 minutos de jogo. Taticamente, nada de novo em ambos os times. O Remo iniciou num 4-1-4-1, com Marcos Júnior fazendo o primeiro volante, entre as linhas de quatro. Já o Náutico veio no tradicional 4-2-3-1, estilo Hélio dos Anjos, ex-Paysandu. Apesar de estar em Belém, o “novo” treinador do Timbu assistiu a partida das cabines de transmissão.



Decisões erradas marcaram os minutos iniciais do jogo nos dois lados. Eram muitos passes incompletos e jogadas mal trabalhadas. Para quem não estava acostumado a jogar com torcida, as vozes dos 4 mil torcedores pareciam 40 mil, que fizeram tanto Remo, quanto Náutico, protagonizarem uma fraca tecnicamente.



Mas o tempo passava, a ansiedade ainda parecia tomar conta. Apesar disso, parecia que o lado azulino sentia mais. Faltava calma para acertar o passe e chegar com real perigo ao gol do adversário. Por conta disso, o Náutico passou a crescer no jogo, sempre com bolas cruzadas na área. Pra piorar, a defesa do Remo parecia não estar inspirada. Thiago saia mal nas bolas e Jansen quase marcou contra.

A partir dos 25 minutos, as coisas começam a mudar. O Remo passou a respirar e encontrou saída pelas laterais. Seja com Ennes, que entrou no lugar do lesionado Wellington Silva, pela direita; seja com Lucas Siqueira, pela esquerda, o Remo conseguia fazer triangulações interessantes e passou a chutar mais ao gol.



Contudo, para terminar o primeiro tempo, ainda faltava uma dose de emoção. Foi uma chance de ouro, desperdiçada. Gedoz recebeu livre, na pequena área, mas mandou pra fora. O primeiro tempo terminou assim: muito ansioso, mas com o Remo um pouco melhor. O trabalho no vestiário parecia definido. Era preciso tranquilizar os jogadores e utilizar a energia das arquibancadas a favor do elenco. Já o Náutico, restava esperar o adversário e aproveitar brechas na defesa para abrir o placar.

SEGUNDO TEMPO

Parecia que as equipes sentiram menos a ansiedade do primeiro tempo no começo do segundo tempo. Era possível ver jogadas mais trabalhadas e chances de gol mais claras. A primeira delas, inclusive, foi do Náutico.



Logo aos sete minutos, Júnior Tavares invadiu a área, bateu cruzado e tirou tinta do gol de Thiago. Era reflexo de um Timbu melhor. Assim como ocorreu no início do primeiro tempo, o início da segunda etapa foi ao gosto da equipe pernambucana.



Aos poucos, as coisas foram mudando. O Remo mexeu, colocou Lucas Tocantins no jogo e, assim como vem ocorrendo em outras partidas, cresceu ofensivamente. O atacante, apesar de não ser um grande driblador, como é Victor Andrade, possui um preparo físico impressionante, que ajuda no fôlego azulino.



Assim, as melhores chances foram criadas. Aos 19, o jogador foi lançado na área, o goleiro do Náutico afastou mal e Arthur quase abriu o placar. Aos 22, o atacante chutou colocado, da entrada da área, quase marcou.



Em suma: o resto do segundo tempo foi de ataque azulino, contra defesa alvirrubra. Gedoz, o homem que teve a bola do jogo no primeiro tempo, fez um cruzamento na medida para Jefferson, que cabeceou travado. Na sequência, em cobrança de escanteio, foi a vez de Jansen balançar as redes, mas o gol acabou sendo anulado.



Parecia sacramentado o empate, no entanto, como toda grande história, o resultado do Remo teve um herói improvável. O criticado atacante Jefferson aproveitou boa cobrança de escanteio e cabeceou pro gol. Êxtase total para os quase 4 mil torcedores no Baenão, vibração dos atletas e lágrimas de Felipe Gedoz. Resultado final: Remo 1 a 0.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

26ª Rodada

Local: Estádio Evandro Almeida (Baenão), Belém-PA

Remo

Thiago Coelho, Wellington Silva, Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon, Raimar, Marcos Júnior, Arthur, Lucas Siqueira, Rafinha, Victor Andrade e Felipe Gedoz

Técnico:

Felipe Conceição

Náutico

Alex Alves, Hereda, Yago, Carlão, Breno Lorran, Rhaldney, Trindade, Jean Carlos, Júnior, Tavares, Vinícius e Álvaro

Técnico

Helio dos Anjos

Arbitragem:

Leo Simão Holanda (CE)

Cleberson do Nascimento Leite (CE)

Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo