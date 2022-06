Remo vence o Paysandu no tira cisma dos associados do Cassazum

Mesmo com desfalques de vários titulares, dentre eles, o matador Yedo Mendes, o time do Clube do Remo goleou o Paysandu pelo placar de 6 a 0, tentos de Delcio (2), Furtado, Teco, Abreu e João Vieira, este de bela feitura que levou os torcedores à loucura.

O time remista goleou com Artime; Paulo de Tarso, Alcir, Mauro ( Lauro) e Furtado; Teco , Matias (Rodrigues ) e Viana; Delcio, Joel e Joao Vieira ( Abreu). Treinador: Teco, o conhecido Telê Santana.

Os destaques remistas da partida foram João Vieira, Delcio, Artime, Matias, Abreu, Teco e Mauro. Os festejos pela goleada encerraram as primeiras horas do último domingo, com muito pagode e samba. O ambiente entre os bicolores ficou agitado com os torcedores pedindo a cabeça dos membros da Comissão Técnica e também de jogadores, todos, conhecidos atletas do Cassazum.

Parecia brincadeira, mas, nos primeiros momentos, a coisa era séria demais. Depois, cada um pegou sua cerveja e o lazer teve continuidade entre os presentes.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar