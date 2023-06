Remo vence o Pouso Alegre fora de casa com um jogador a menos e sai do Z4

Mesmo jogando fora de casa e com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo, o Clube do Remo superou o Pouso Alegre-MG pelo placar de 2 a 0 na tarde deste sábado, 17. Os times se enfrentaram no Manduzão, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, com partida acompanhada lance a lance pela equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.O Remo ficou com um jogador a menos aos 38 do segundo tempo, quando Fabinho levou o segundo cartão amarelo. Entretanto, o time paraense conseguiu vencer com gols de Rodriguinho e Lucas Mendes no segundo tempo, resultado que alivia a pressão contra o grupo e o técnico Ricardo Catalá.Com o resultado, o Remo chegou a 11 pontos e aparece em 11º lugar. Além disso, emplacou a segunda vitória seguida, além de cinco jogos invicto.

O Pouso Alegre também tem 11 pontos, logo abaixo, em 12º.PRIMEIRO TEMPOO primeiro tempo foi marcado por poucas chances. O Pouso Alegre foi melhor e logo no começo chegou com perigo em chute de longe, mas o goleiro defendeu. Depois, Erick Salles aproveitou saída errada de bola e acionou Igor Pereira. Ele chutou para nova defesa do goleiro.

EXPULSO

Aos 38 minutos, um lance que poderia mudar completamente o jogo. Fabinho, do Remo, deu carrinho em Rayan, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

SUPERAÇÃO

Na volta para o segundo tempo, o jogo realmente mudou, mas não como poderia se imaginar. Mesmo com um a menos, o Remo abriu o placar aos sete minutos. Em boa jogada pela direita, em posição para cruzamento. Entretanto, ele arriscou direto para o gol, acertando o lado oposto para marcar um belo gol.O Pouso Alegre sentiu o gol, mas tentou sair ao ataque para buscar o empate, embora pecasse nas finalizações. Em uma das chances, Cristian Bauer chutou, mas a bola subiu muito.Aos 31, o Remo balançou a rede novamente, agora com Leonan, mas ele estava impedido. João Vialle cabeceou na trave. Richard pegou o rebote, mas mandou por cima.

GOL NO FINAL

Aos 52, o Remo fechou a conta ao fazer o segundo gol. Richard Franco e Leonan fizeram excelente tabela pela esquerda. Leonan chegou à linha de fundo, já dentro da área, e tocou rasteiro para Lucas Mendes completar e decretar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo apenas no próximo fim de semana pela décima rodada. No sábado, às 16h30, o Remo recebe o Figueirense-SC, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém. No domingo, às 16h, o Pouso Alegre visita o Altos-PI, no Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). (Da Ronabar com agências dd notícias; Edição: Roberto Barbosa)

Imagens: Ascom Remo