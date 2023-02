Remo vence o São Francisco no Ipixunão e volta pra casa líder absoluto do Parazão 2023

O Clube do Remo conquistou uma boa vitória neste domingo, 12, em jogo da segunda rodada do Campeonato Paraense, vencendo São Francisco por 1 a 0 no estádio Ipixunão, em Ipixuna, no Nordeste do Pará, com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém. A rodada teve ainda no domingo, o empate entre Bragantino e Castanhal por 0 a 0 no estádio Diogão, em Bragança, zona Bragantina.

Com esses resultados, o Leão Azul segue na liderança do grupo A com seis pontos seguido pelo Caeté com três pontos e ainda Bragantino com um e o Itupiranga zero; na chave B, Águia de Marabá e Cametá dividem a ponta com quatro pontos, seguidos pelo Paysandu e São Francisco com três; no grupo C, a Tuna Luso Brasileira lidera com três pontos seguida pelo Castanhal com dois, Independente com um e pelo Tapajós sem ponto ganho. O Remo é o líder absoluto no geral do torneio.

A segunda rodada teve ainda, a vitória do Paysandu 3 a 1 no Itupiranga, a derrota da Tuna Luso 2 a 1 para o Águia de Marabá, a vitória do Caeté por 3 a 2 no Tapajós, e o empate por 1 a 1 entre independente e Cametá.

VITÓRIA DO REMO

No jogo realizado no Ipixunão, neste domingo, Remo e o São Francisco fizeram um bem disputado primeiro tempo. O Leão Azulino criou boas chances, mas time da casa também chegou com perigo, mas o placar ficou no zero. No segundo tempo o Remo saiu com mais decisão para o jogo e buscou a vitória, que veio aos 16 minutos e uma bola parada. Um escanteio onde a bola sobrou para Pedro Vitor que mandou sem chances para o goleiro Evandro, 1 a 0, placar final de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130.

Na outra partida do dia, em Bragança no estado do Diogão, Bragantino e Castanhal ficaram no zero a zero. Um jogo bastante disputado faltou competência aos dois ataques para irem às redes

PRÓXIMA RODADA

A terceira rodada do paraense começa na terça-feira com Tapajós e Paissandu às 20h na Curuzu; na quarta-feira tem mais quatro jogos: destaque para o Remo que vai encarar o Águia de Marabá no Zinho de Moraes; À tarde, 15h30 ocorrem três jogos: Caeté e Independente no Diogão, Cametá e Itupiranga no Parque do Bacurau e no Castanhal contra o São Francisco no Ninho do Japim. Essa rodada se encerra na quinta-feira com o jogo das 15h30 no Diogao, em Bragança, entre Bragantino e Tuna Luso.

Ficha técnica

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2023

Clube do Remo X São Francisco

Segunda Rodada

Data: 12/02/2023 (domingo)

Local: Estádio Ipixunão

Horário: às 15h30

São Francisco

Evandro Gigante; Ramon, Maycon, Jonatha, Camilo; Ramires, Vitor Santarém (Jordan Gabriel), Juninho (Bruno Domingues); Heré (Mateus Dias), Luis Henrique (Alexsander) e Samuel (Rikelme)

Técnico: Samuel Cândido

Remo

Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Leonan (Raí); Richard Franco (Pedro Vitor), Anderson Uchôa, Pablo Roberto (Paulinho Curuá), Soares (Fabinho); Diego Tavares e Muriqui

Técnico: Marcelo Cabo.

Arbitragem

Olivaldo Jose Alves Moraes

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Jose Jacemir Gonçalves de Brito

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo