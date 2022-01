Remo vence o selecionado de Parauapebas por 1 a 0 no Rosenão

Com um placar simples, por 1 a 0 sobre a fraca equipe do Parauapebas, o Remo venceu o selecionado da cidade do sudeste paraense em amistoso realizado na tarde desta quinta-feira, 20, no Estádio Rosenão. O gol foi marcado pelo zagueiro Kevem na fase inicial da partida e a delegação azulina já viaja de volta a Belém, segundo informou a assessoria de imprensa azulina.



O técnico Paulo Bonamigo disse em entrevista depois do jogo que percebeu onde houve falhas, quais os jogadores que melhor se desempenharam, qual o que precisa de mais trabalho técnico, físico e tático, sobretudo o pessoal que chegou depois do começo da pré-temporada em Parauapebas, mas que, a posse de bola ainda foi de domínio do Remo que, se estivesse num jogo valendo o certame estadual, teria faturado os três pontos. Para o técnico azulino, ainda está no começo dos trabalhos e a tendência é o elenco avançar. A estreia do Remo no Parazão 2022 acontece no próximo dia 27, às 21h30, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, contra o Amazônia Independente.



Apesar de ter estado melhor em campo e com um time próximo do que deve ser o titular, o Remo não aplicou placar elástico e ainda desperdiçou chances de marcar mais gols. Logo na primeira etapa, Bruno Alves aproveitou cruzamento e cabeceou por cima do gol, tirando tinta da trave. Pouco depois, aos 33, Felipe Gedoz cobrou falta na medida para Kevem desviar de cabeça e balançar as redes: 1 a 0.Aos 39, mais uma vez, Bruno Alves finalizou com perigo e errou o alvo por pouco.

Na volta do intervalo, o técnico Paulo Bonamigo promoveu várias mudanças para dar rodagem ao time. Os azulinos perderam entrosamento, porém seguiram sem sofrer perigo do selecionado parauapebense.



Conforme informações da toca do Leão, ainda na pré-temporada, o elenco chega a Belém para finalizar a preparação para o Campeonato Paraense 2022. A delegação retorna depois de passar 11 dias em Parauapebas. Neste período, os azulinos realizaram duas partidas amistosas. No último domingo à tarde, o Remo venceu a Seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0 e, nesta quinta, o selecionado de Parauapebas por 1 a 0.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo