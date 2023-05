Remo vence Paysandu no tradicional RE-PA do Trabalhador do Clube Máster Atalaia

O time do Clube do Remo venceu o Paysandu pelo placar de 2 a 1 no programa social do Clube Master Atalaia [CMA], no dia 1 de Maio, na festa do Trabalhador. Foi o 28º Re-Pa entre os associados do CMA, jogo realizado no campo da Fazendinha. Ano passado, no campo da ARG3, houve empate de 2 a 2.

Para a lisura do clássico, a diretoria trouxe da cidade de Marapanim, o árbitro Humberto Camarão. Mesmo com tanta experiência em jogos intermunicipais, peladeiros, por pouco não foi ‘engolido’ pelas ‘mumunhas’ dos jogadores.

Antes da bola rolar, houve homenagem ao ex-jogador Mala 10, atleta que em vida usou a briosa camisa 10. Mala 10 faleceu, há cerca de 15 dias, será lembrado pelos amigos e companheiros, sempre, sobretudo pelos gols nos clássicos jogando pelo seu clube de coração: Clube do Remo.

Atletas como Cassio, Vadeco, Gilson, Edilson Engorda, teceram comentários, lembrando a vida de Mala10. O ato culminou com uma oração puxada pelo atleta Chuim, que machucado, não jogou, mas comandou o time do Remo ao lado de Mariano de Macedo.

O Paysandu, da beira do gramado, teve comando de Engorda, Vadeco e Gilson. Os dois primeiros entraram em campo para reabilitar o Papão, mas sem resultado.

GOLS

Zé Marajó foi o destaque do Re-Pa pelos dois gols marcados para o Clube do Remo, um em cada tempo. Em ambos, dedicou à sua genitora Lena Soure, dinâmica diretora do CMA.

Cardoso, num chute em que a bola bateu nas traves e no goleiro, descontou para os bicolores. Apesar do sol causticante da manhã, os jogadores deram o máximo em campo, muitas vezes extrapolando nas reclamações ao árbitro ‘Marapanim’ que foi enérgico para levar o Re-Pa até o fim.

Gatão, 47 anos, inveterado fumante, foi o ‘paredão’ azulino. Foi um verdadeiro ‘machado’ na zaga, cortava tudo. No bicolor, Lalá, mesmo levando dois gols, se destacou e evitou um placar maior em favor do Leão.

CONFRATERNIZAÇÃO

A festa do Re-Pa foi na Toca do Máster, onde azulinos e bicolores degustaram da suculenta feijoada acompanhada de churrasquinho.

O presidente Edilson Gregório apresentou a planilha dos gastos do Re-Pa. Recebeu parabéns dos associados e convidados.

Imagens: Braz Chucre/Ronabar