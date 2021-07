Remo vence por 1 a 0 e empurra Cruzeiro para a zona maldita

Clube do Remo e Cruzeiro fizeram um jogaço com a cobertura dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará, patrocínio Avistão. E valeu a pena! O Remo prometeu e cumpriu com a palavra, vencendo poderoso Cruzeiro, de Minas Gerais, o maior campeão da Copa do Brasil, Campeão Brasileiro, faturado mais três pontos, subindo na tabela e se afastando mais e mais da zona maldita do rebaixamento para a Terceirona do Brasileiro, exatamente na posição em que o adversário está agora, na 16ª colocação geral da competição. O jogo foi válido pela 13ª Rodada da Série B. O Remo venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, no Baenão, na noite desta terça-feira (20), e conseguiu a terceira vitória seguida na Série B. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Victor Andrade, aos 22 minutos da fase inicial.



Agora, o Leão Azul está na 11º colocação, com 16 pontos, seis a mais que o primeiro time do Z-4. Já o Cruzeiro continua na 16ª posição, com 11 pontos, mas pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados da rodada.

Nessa sexta-feira, 23, o Leão Azul vai ao Estádio do Café, para enfrentar o Londrina-PR, a partir das 16h. O Cruzeiro, por sua vez, joga contra o Vila Nova, no sábado (24), às 16h30, no OBA, em Goiânia (GO).

PRIMEIRO TEMPO

As equipes tiveram um primeiro tempo de poucas, mas o Remo aproveitou bem quando teve a chance de marcar. A primeira oportunidade veio com Victor Andrade, que partiu pela esquerda livre, invadiu a área, mas na hora do passe final, praticamente recuou para o goleiro Fábio. Minutos depois, a história mudou, posto que, aos 22 minutos, o Leão abriu o placar da Super Rádio Marajoara e A Província do Pará no Baenão. A jogada inicou com Victor Andrade, que tocou para Felipe Gedoz. O meia passou para Thiago Ennes, que cruzou para a área. Victor Andrade, sozinho, acertou um lindo voleio no ângulo do goleiro Fábio. Foi o primeiro gol do atacante pelo Remo, na terceira partida como titular.

Perito para o Remo, da Parte do Cruzeiro, aconteceu aos 31 minutos, quando Matheus Barbosa arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol de Vinícius. O time celeste era bem improdutivo no geral. Ainda contava com a marcação do Remo, que encaixou bem na etapa inicial. A Raposa teve chance para marcar, aos três minutos, quando Bruno José saiu pela direita e mandou para área. Rafael Sobis, sozinho, finalizou para fora. A resposta do Remo veio com jogada bonita do Erick Flores, que tocou para Felipe Gedoz, mas a finalização não foi boa.

DÚVIDA

A arbitragem foi questionada pelo Cruzeiro quando Bruno José recebeu passe na grande área, puxou para o centro e finalizou. A bola bateu no braço do Igor Fernandes e os jogadores pediram toque de mão. Mas o árbitro mandou seguir.

Piorou quando para a Raposa quando Matheus Barbosa chegou atrasado na jogada, tomou um drible e acertou o rosto do meia Felipe Gedoz com o joelho. Ele levou o segundo amarelo e foi expulso.

Já na reta final, o Remo teve a chance de aumentar o placar no Baenão. A jogada começou com Wellington Silva cruzando para Gedoz, que, sozinho, chutou rasteiro para o gol. Mas o goleiro Fábio salvou a Raposa.

No meio do segundo tempo, um drone passou pelo Baenão, com uma bandeirinha fazendo referência ao fantasma da Série C para o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

Remo x Cruzeiro

13ª rodada da Série B

Local: Baenão – Belém (PA)

Remo

Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Marlon); Uchôa, Lucas Siqueira (Marcos Junior) e Felipe Gedoz; Dioguinho (Wallace), Erick Flores (Arthur) e Victor Andrade (Wellington Silva)

Técnico: Felipe Conceição

Cruzeiro

Fábio; Norberto, Eduardo Brock, Rhodolfo e Jean Victor; Matheus Barbosa, Rômulo (Flávio) e Marcinho (Guilherme Bissoli); Bruno José (Wellington Nem), Felipe Augusto (Dudu) e Rafael Sóbis (Thiago).

Técnico: Mozart

Árbitro: Daniel Nobre Bins (AB/RS)

Árbitro Assistente 1: Tiago Augusto Kappes Diel (AB/RS)

Árbitro Assistente 2: Luiza Naujorks Reis (AB/RS)

Quarto Árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (BAS/ PA)

Fotos: Samara Miranda/Agência Remo