Remo vence RCI-AM e aumenta chances de ganhar vaga no Brasileiro Feminino A2

O Clube de Remo venceu o Grêmio Esportivo Recanto da Criança Interativo – RCI, do Amazonas, por 3 a 1, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Assim, o Leão abre dois gols de vantagem sobre o time baré na disputa de vaga à Série A2 de 2024. O jogo de volta será dia 27, em Manaus-AM, no estádio Ismael Benigno, às 16h.



As meninas azulinas poderiam ter conquistado uma vantagem mais robusta no placar, mas perderam uma enxurrada de gols no primeiro tempo e ainda no segundo.



O RCI vinha de campanha invicta e com sete gols marcados e nem um sofrido, no entanto, sentiram o poder felino das leoas azulinas no Baenão. O Remo segue invicto em cinco jogos.

O começo foi fulminante e aos 40 segundos, na saída de bola, o Remo marcou 1 a 0 com o gol de Taísa que completou a triangular azulina.



Aos cinco minutos, o RCI teve a chance do empate num vacilo de Talita Cogo. Vaneza chutou e Bárbara defendeu.

EMPATE

As leoas seguiram dominando o jogo e perdendo gols incríveis. Porém, aos 40 minutos sofreram o empate. Houve cobrança de falta. Leninha cobrou bem colocada, sem chances para Bárbara.

PÊNALTI

No segundo tempo, logo aos 2′ 32’’, o Remo ficou novamente na frente com o gol de cabeça da zagueira Duciele.

A tranquilidade voltou a imperar na equipe remista que chegou ao terceiro gol com Lora Soure, também de cabeça, aos 16 minutos.

Já aos 25 minutos aconteceu um lance esquisito. Escanteio para o Leão. Bola na área do RCI e árbitra Gleika Oliveira marca penalidade para o Clube do Remo. Na arrumação da bola, Gleika voltou atrás e desmarcou o lance. A comissão técnica azulina questionou a decisão da árbitra.

Karol Gol entrou no ataque azulino e teve duas oportunidades de ouro para marcar, errou em ambas. O RCI tentou diminuir o placar, no entanto, esbarrou nas defesas de Bárbara.

Ano passado o Clube do Remo foi eliminado logo na primeira rodada da fase classificatória. Agora está perto de concretizar o sonho da Série A2 do futebol feminino brasileiro.

