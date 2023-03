Remo vence torneio de abertura de natação da Federação de Desportos Aquáticos

Os nadadores do Clube do Remo festejam a primeira conquista da temporada destinada ao I Festival Aquático envolvendo as categorias de Mirim a Sênior. A competição aconteceu no parque aquático da Tuna Luso Brasileira, que recebeu um público razoável, o qual levou seu incentivo aos atletas das equipes preferidas, sobretudo os azulinos, que vibraram bastante a conquista do festival e enalteceram a excelente dedicação dos nadadores durante as disputas das provas.

Os remistas conquistaram 442 medalhas, através das provas elaboradas pelo Departamento Técnico da Federação Paraense de Desportos Aquáticos – DT/FPDA.

Os treinadores do Clube do Remo, professores Domingos Ferreira e Fábio Aquino, foram muito cumprimentados pelos familiares dos nadadores em razão da seriedade e competência que executam durante seus trabalhos junto aos nadadores azulinos.

Os grandes destaques da competição pelo lado dos azulinos foram, na Categoria Infantil: Noan Gonçalves, que conquistou todas provas que disputou estabelecendo um fato a inédito dentro da competição, e Bernardo Martins; Juvenil feminino teve Júlia Vitória Rodrigues; enquanto no Seniors a sensação ficou com nadador Cássio Souza.

“Estamos no caminho certo para descobrir novos talentos para a natação paraense, através do Clube do Remo, que sempre saiu na frente nesse tipo de descobrir novos nadadores, e que venham brilhar nas competições nacionais e, também, a níveis internacionais, onde temos inúmeros exemplos de atletas que brilharam e representaram muito bem o Pará, defendendo a Seleção Brasileira de Natação”, disse Domingos Ferreira, o único Grande Benemérito da FPDA.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar