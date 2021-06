Remo viaja para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG e técnico afirma: ‘Vamos confiantes’

Paulo Bonamigo disse que o time está concentrado e ciente de que é possível reverter a situação na Copa do Brasil

O Remo viajou para Belo Horizonte (MG), onde enfrenta o Atlético Mineiro, na próxima quinta-feira (10), às 19 horas, no Mineirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na bagagem, a esperança de tentar reverter a situação negativa na qual se encontra.

“Acho que o primeiro ponto é acreditar que é possível. Claro que a gente sabe da qualidade do adversário, que estamos em uma situação onde vamos começar com revés de 2 a 0, mas o futebol nos mostra que se entrar acreditando e tiver capacidade e competência, coletivamente estaremos muito fortes. Vamos para Minas Gerais confiantes e sabendo que tem que fazer uma partida de alto nível”, disse o técnico Paulo Bonamigo na coletiva antes da viagem para a capital mineira.

No jogo contra o Galo, o técnico azulino deve manter o time dos últimos confrontos e começar com Dioguinho como titular, diferente do que ocorreu no primeiro confronto, quando o atacante entrou só no segundo tempo. Ele disse que o jogador é fundamental para a equipe.

Dioguinho e Felipe Gedoz na chegada ao Aeroporto Internacional de Belém (Samara Miranda/ Ascom Remo)

“É importante manter estrutura. Devo manter o Dioguinho. Ele entrou bem. Era o titular. Saiu por questão disciplinar. Questão que preciso buscar mais consistência, como no setor de meio-campo, em um jogo pesado. Na última partida o adversário valorizou a posse no setor intermediário, flutuando muito, saindo de um jogo de largura e profundidade, para fazer um jogo central e de muita qualidade. Nós temos que buscar o equilíbrio, neutralizar os pontos do adversário, fazer cada minuto por merecer a classificação”, afirmou.

Bonamigo realiza o último treino de preparação para o confronto na manhã desta quarta-feira (9) na Toca da Raposa 2.

No jogo de quinta-feira, o Leão precisa vencer o Galo por três gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase. Se for por dois, a decisão será nos pênaltis. O Atlético-MG poder perder por até um gol de diferença.

Fonte: O Liberal