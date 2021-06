Remo volta a decepcionar com um 0 a 0 com o Guarani no Baenão

Foram 90 minutos maçantes, de um futebol tecnicamente fraco, sem jogadas corretas, sem finalizações, em que as equipes pareciam estar apenas na defensiva. A partida entre Clube do Remo e Guarani, válida pela 6ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, começou pontualmente às 21h30 no Estádio Evandro Almeida (Baenão), em Belém. Agora, o Remo tem seis pontos na tabela do Brasileiro, já que, com o resultado desta noite, cada equipe faturou apenas um ponto.

Deste modo, o Remo chegou ao quarto jogo sem vitória, sendo três pela Série B e um pela Copa do Brasil. Com tal resultado, o Leão Azul entra na 13ª colocação, com seis pontos. O Guarani caiu para a sétima posição, com nove pontos. No sábado, o azulinos voltam a campo, o Estádio dos Aflitos, para enfrentar o Náutico, pela 7ª Rodada do Brasileiro.

A PARTIDA

As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Baenão. O Guarani apostava nas jogadas de profundidade. O Leão atuou mais pelo lado direito e deixava a desejar no lado esquerdo. O Guarani fez uma troca. O zagueiro Carlão, ex-Paysandu, dividiu bola com Edson Cariús. O atacante do Remo caiu por cima da perna do zagueiro, que se lesionou no joelho direito e foi substituído por Ronaldo Alves.

A partir de então, começou o perigo para o lado do Leão. Aos 10 minutos, Davó quase abriu o placar de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130 e TV Marajoara Canal 50.1, quando recebeu no meio, saiu em velocidade e bateu cruzado da área. A bola tirou tinta da trave de Vinícius. Depois, Pablo que recebeu e, na área, tocou para a Andrigo, que chuta de primeira, mas para fora. Mas, aos 22 minutos, o Remo conseguiu dar uma melhorada com Dioguinho. Ele avançou, entrou na área e tocou para Lucas Siqueira. O capitão chutou da entrada da área para o gol, mas Gabriel Mesquita defendeu.

FASE COMPLEMENTAR

Bonamigo, o técnico, começou a segunda etapa trocando Edson Cariús por Felipe Gedoz e Jefferson por Gabriel Lima. O Remo ficou sem um atacante de ofício, com Rafinha mais avançado, porém, a estratégia não deu certo, afinal, era o adversário Guarani quem acabava sendo agressivo. Pressionava a saída de bola do Remo e teve três chances para abrir o placar no Baenão no começo da etapa final. A primeira foi com Rodrigo Andrade, ex-Paysandu, que avançou pelo meio e arriscou o chute de fora da área. A bola bateu no travessão e saiu. Depois, Rodrigo Andrade lançou para Andrigo, do lado direito, na grande área. O meia chegou batendo firme, mas Vinícius conseguiu defender. No terceiro, Andrigo tocou para Davó, que bateu cruzado e viu a bola passar ao lado da trave azulino.

Então, Paulo Bonamigo tirou o Rafinha e colocou Renan Gorne. A outra foi Vinicius Kiss por Arthur. O Leão melhorou, mas ainda não o suficiente para alterar o placar no Baenão.

Por sua vez, o técnico Daniel Paulista colocou Índio e Allan Victor. E os dois foram para cima. Índio passou para Allan, que chutou firme e Vinícius defendeu. A última substituição do Remo foi de Kevem, que saiu sentindo a coxa esquerda, para entrada de Fredson. Na reta final, o Remo ainda ficou sem Dioguinho. Ele foi expulso ao acertar o rosto de Bidu e está fora do confronto no Estádio dos Aflitos.

FICHA TÉCNICA

REMO

Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Fredson), Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira, Rafinha (Renan Gorne); Jefferson (Gabriel Lima), Dioguinho, Edson Cariús (Felipe Gedoz)

Técnico: Paulo Bonamigo

GUARANI

Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Carlão (Ronaldo Alves) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo (Índio); Pablo (Matheus Souza), Júlio César (Allan Victor) e Davó (Lucão do Break)

Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CD/CE)

Árbitro Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (AB/CE)

Árbitro Assistente 2: Eleutério Felipe Marques Junior (AB/CE)

Quarto Árbitro: Ignacio Jose de Almeida Pedro (BAS/PA)

FOTOS: Samara Miranda/Ascom do Remo