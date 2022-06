REMO X ALTOS – PI | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 19.06.2022

Neste domingo (19) o Estádio do Baenão recebe o Clube do Remo e Altos-PI para uma disputa da 11ª rodada da Série C do Brasileiro, a partir das 19h com transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e a equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Rui Bastos, reportagem de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

O objetivo do Clube Azulino é permanecer com a vaga da zona de classificação, o Remo vem de uma derrota por 3 a 0 contra o Volta o Redonda, e para o jogo de hoje a noite perder não seria bom para equipe principalmente dentro de casa. O Leão está com a esma pontuação do Ypiranga-RS e Manaus, ambas fora do G-8.

Já o seu adversário conseguiu sair do Z-4, o Altos-PI subiu alguns posições após seus três últimos desempenhos no campeonato, e isso começa a mexer com a esperança da equipe, para conseguir fazer parte de uma vaga no G-8.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação Jornalista: Marina Moreira