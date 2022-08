Neste primeiro domingo (7) de agosto o Clube do Remo recebe o Aparecidense no Estádio do Baenão, a partir das 17h. está será a 18ª rodada da Série C do Brasileiro. As equipes estão de olho em uma vaga no quadrangular da competição. E você acompanha tudo com a transmissão vivo pelo canal no YouTube de A Província do Pará, e com a equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Rui Bastos, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Atualmente a equipe azulina é o 8ª colocado com 25 pontos na tabela da competição, hoje o Remo precisa se sair bem para ficar próximo da classificação para o quadrangular. O Leão vem de vitória contra o Ferroviário por 2 a 1.

Já o seu adversário o Aparecidense, tem os mesmos 25 pontos na tabela e está na 9ª posição. A equipe vem de um confronto fracassado na qual foi derrotado de 3 a 1 pelo Atlético-CE na rodada passada. Para hoje a opção é vencer os donos da casa, para se manter bem na competição.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira