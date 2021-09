REMO X AVAÍ | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 16.09.2021

Clube do Remo e Avaí medem forças a partir das 21h30 desta quinta-feira, no Estádio Baenão, em Belém, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Remo conquistou um resultado importante diante do Vitória. O triunfo, em Salvador, fez o time aumentar a distância da zona de rebaixamento para sete pontos – 11ª posição com 30. O objetivo, agora, é voltar a vencer em casa após dois jogos, garantir uma sequência positiva e mirar a primeira parte da tabela de classificação.

O Avaí entra em campo motivado pela vitória sobre o Vasco da Gama na última rodada da competição e a possibilidade de retornar ao G-4. Na quinta colocação e com 37 pontos, o time está a três do CRB, o quarto na tabela. Para voltar ao grupo dos quatro melhores, precisa vencer o time paraense e torcer pelo tropeço dos alagoanos. G1 Esporte.