REMO X BOTAFOGO | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 04.09.2021

Um lado tenta a primeira vitória do returno, enquanto o outro quer se manter 100%. É nesse contexto que Remo e Botafogo medem forças neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Baenão, pela 22ª rodada da Série B. O time da casa busca sair do meio da tabela, enquanto os cariocas pretendem se segurar no G-4.